Dictan prisión preventiva a ‘El Limones’, por delincuencia organizada y secuestro

Una juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, señalado como presunto líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región de La Laguna y operador financiero de los Cabrera Sarabia, clan aliado de la facción de Los Mayitos dentro del Cártel de Sinaloa. La medida cautelar fue impuesta el 12 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, y el imputado quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Penal del Altiplano.

La juez de control dictó la misma medida cautelar a cinco presuntos cómplices de “El Limones”, quienes fueron detenidos junto con él el 10 de diciembre de 2025 en Durango. Los imputados son Guillermo Fernando Ramírez Trigueros, Ángel Rodrigo González Díaz, Juan Carlos Barrera Hinojosa, Giancarlo Barrera Hinojosa, Alexis Mauricio Hernández Torres y Juan José Vázquez Pérez, según fuentes judiciales federales.

Los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a los detenidos son delincuencia organizada, secuestro, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La prisión preventiva oficiosa les fue impuesta debido a que dicha medida se encuentra prevista en la ley para los tres primeros ilícitos.

La audiencia de formulación de imputación, que la FGR tenía programada para la mañana del 12 de diciembre de 2025, fue aplazada para el 13 del mismo mes y año a las 9:00 horas y se realizará por videoconferencia. El motivo del diferimiento fue que los imputados rechazaron ser asistidos por defensores públicos federales y solicitaron la presencia de sus abogados particulares, por lo que la juzgadora únicamente calificó la detención como legal y fijó la medida cautelar correspondiente.

Según fuentes federales, “El Limones” estaba identificado como secretario de organización de la CATEM en la región de La Laguna, posición que habría utilizado para extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de imponer cuotas al sector agropecuario, transportistas y negocios locales de la zona.

El gobernador de Coahuila, José Manuel Jiménez Salinas, confirmó el 12 de diciembre de 2025 que Rodríguez Ortiz utilizaba su cargo sindical como fachada para cometer delitos. “La gente de La Laguna lo sabía, hay evidencia en las redes sociales oficiales del sindicato, hay fotos con líderes nacionales y regionales, y además todo mundo sabía y además era una de las charolas que utilizaban para presuntamente cometer algunos delitos”, declaró el mandatario estatal en entrevista.

Jiménez Salinas, quien colaboró con el Gobierno Federal en las investigaciones, afirmó que el vínculo entre “El Limones” y la CATEM es innegable. “Tenemos entendido que sí se ostentaba como líder sindical, eso es lo que nos comentan los empresarios y comerciantes de La Laguna y nos lo comentaban desde que este presunto delincuente estaba en los temas de extorsión y lo señalaban directamente como integrante de este grupo sindical”, señaló. El gobernador agregó que la Fiscalía estatal también tenía en la mira al detenido y que existía una orden de aprehensión en su contra en Coahuila.

Tras la detención de “El Limones”, el diputado federal por Morena y dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba, negó cualquier relación con el presunto líder criminal. Sin embargo, Jiménez Salinas rechazó esa versión: “Está en las páginas oficiales de ellos, está en las reuniones, pero era algo muy claro, no sé a quién se le ocurrió decir que no, no se puede defender lo indefendible”.

En agosto de 2025, cámaras empresariales y los gobernadores priistas de Durango y Coahuila, Esteban Villegas Villarreal y Jiménez Salinas, respectivamente, solicitaron la urgente intervención del Gobierno Federal ante el incremento de extorsiones en la región de La Laguna. Semanas después, fueron cateadas las oficinas de la CATEM en Durango, donde se aseguraron documentos relevantes, según confirmó en aquella ocasión Armando Cobián Rodríguez, secretario de la Confederación en la entidad.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el 10 de diciembre de 2025 que Rodríguez Ortiz tiene registros de operaciones millonarias sin justificación, triangulando recursos y participando en la compra-venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyería y apuestas para blanquear dinero de los Cabrera Sarabia, socios de Ismael Zambada García, alias “El Mayito Flaco”.