Dictan prisión preventiva a presuntos homicidas de tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Una Jueza de Control dictó prisión preventiva a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como presuntos responsables del multihomicidio del músico Jonathan Meléndez, “Honas”, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y de tres integrantes de su familia.

El dictamen se dio durante una audiencia celebrada la noche del 5 de septiembre en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La Jueza fijó una nueva audiencia para el 9 de septiembre, en la que determinará si vincula o no a proceso a los dos imputados.

Ambos permanecen internos en el Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, tras ser trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El Ministerio Público sostuvo ante la Jueza que Diego Sebastián “N”, ex socio del músico, buscaba al menos 3.5 millones de pesos en criptomonedas resguardados en una caja fría de bitcoins en el domicilio de la víctima, ubicado en Atizapán de Zaragoza. Según la imputación, una vez que obtuvo las llaves electrónicas realizó varias transferencias a España.

La FGJEM señaló a los dos detenidos por los delitos de homicidio calificado en agravio de cuatro personas, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra los animales.

Además del tecladista, fueron privadas de la vida Ana Paula Barragán, esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo; la hija de la pareja, de 3 años de edad; y Aleyda Romero, trabajadora del hogar. Una perra de raza Golden Retriever también fue asesinada durante el ataque.

Los imputados podrían recibir sentencias de entre 25 y 70 años de prisión por cada homicidio, además de penas de hasta 10 años de cárcel por el delito de interrupción del embarazo y de hasta 6 años por el maltrato animal. La Jueza que lleva el caso recibió entre 60 y 70 datos de prueba.

Las autoridades expusieron que el vehículo en el que escaparon los dos imputados contenía diversos objetos empleados en el multihomicidio, entre ellos la cinta y los cinchos de plástico con los que fue amarrado Jonathan Meléndez.

La investigación sostiene que los agresores utilizaron una pistola con silenciador, hipótesis sustentada en que los vecinos del músico no escucharon detonaciones. En su declaración ante elementos ministeriales, los presuntos homicidas indicaron que el arma fue desmontada y arrojada a una barranca.

Según la cronología presentada por la FGJEM, el 31 de agosto pasado, un día antes del multihomicidio, Diego Sebastián “N” ordenó a Gerardo “N” conseguir “un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”.

La indagatoria también apunta a que Diego Sebastián “N” habría prometido pagar 2 millones de pesos a su cómplice si lograban obtener el dinero resguardado en la caja fría de bitcoins, y que ambos pretendían no dejar testigos del crimen.

Según la investigación, el músico advirtió a uno de los agresores durante el ataque: “Te voy a ching..., ya todos te vieron”.