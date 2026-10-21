Dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui por traición a la patria

Un Juez de control federal dictó prisión preventiva oficiosa contra César Gustavo Jáuregui Moreno, ex Fiscal General de Chihuahua, durante la madrugada de este 21 de octubre, al término de la audiencia inicial que la Fiscalía General de la República le formuló por el presunto delito de traición a la patria en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, que el juzgador concedió, por lo que la audiencia en la que se definirá si el ex funcionario es vinculado o no a proceso se realizará el día 24 de octubre.

Mientras tanto, Jáuregui Moreno permanecerá interno en el penal federal.

La audiencia inicial comenzó el martes a las 8:00 horas, y se desarrolló de forma parcialmente privada: el Juzgador permitió el acceso del público y de los medios de información solo para la determinación de la medida cautelar y para conocer la fecha del auto de vinculación o no a proceso, y mantuvo reservadas las etapas previas, entre ellas la lectura de la imputación.

La FGR anunció la presentación de más de un centenar de medios de prueba.

La acusación federal se relaciona con el operativo realizado el 19 de abril de 2026 en un laboratorio clandestino de drogas ubicado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que, presuntamente, habrían participado en acciones vinculadas con la localización del inmueble.

Según las autoridades mexicanas, las pesquisas revelaron que el personal estadounidense acompañó al grupo de seguridad estatal sin autorización del Gobierno federal y que su presencia no se comunicó a los mandos superiores.

Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuando circulaba en su vehículo en la capital del estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Tras su captura fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

El 18 de octubre, un juez del fuero común rechazó imponerle prisión preventiva en la causa estatal y le fijó medidas cautelares, entre ellas la entrega de sus documentos de viaje, presentarse de forma periódica ante la autoridad y no acercarse a los testigos.

Minutos después de esa resolución, elementos federales lo detuvieron en cumplimiento de la orden de aprehensión por traición a la patria y lo trasladaron al Altiplano.

El ex fiscal renunció al cargo el 27 de abril de 2026, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión respecto a esa colaboración.

La FGR abrió dos investigaciones: una relacionada con el laboratorio y otra con la presencia de agentes extranjeros que realizaban actividades de seguridad.

En el proceso del fuero común, la audiencia de vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición está programada para el 22 de octubre a las 10:00 horas, en Chihuahua.

En el mismo expediente estatal se ordenó también la aprehensión de Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.