Dictan prisión preventiva para ‘El Licenciado’ y 7 escoltas por el asesinato de Carlos Manzo

Un juez de control dictó este 22 de noviembre prisión preventiva oficiosa para Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”; y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por su presunta participación en su homicidio registrado el 1 de noviembre.

La audiencia inicial se celebró en la sala 6 de los juzgados del penal Mil Cumbres, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. La diligencia comenzó a las 05:30 horas de este sábado y concluyó cerca de las 13:00 horas. El juez Luis Fernando Díaz Parra determinó la medida cautelar mientras se resuelve la situación jurídica de los imputados.

Los siete escoltas detenidos fueron identificados como Omar M., Alejandro F., Mario Alberto S., Guillermo T., Demetrio D., Osmar Oswaldo G. y Monserrat H., de 47, 21, 45, 43, 44, 56 y 23 años de edad, respectivamente. Demetrio D. fungía como ex director de la Policía Municipal y habría sido quien disparó contra Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el adolescente de 17 años que asesinó al Alcalde.

Durante la audiencia se expuso que líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación ofrecieron 2 millones de pesos por el asesinato de Manzo Rodríguez. También se ventiló que “El Licenciado” coordinó la logística del ataque bajo órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, jefe del CJNG en varios municipios de Michoacán.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas para recabar más pruebas, petición que fue aprobada por el juez de control. Será hasta el 26 de noviembre cuando se defina si los acusados son vinculados a proceso. Ninguno de los imputados rindió declaración durante la diligencia.

Los siete escoltas permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, mientras que Gómez Sánchez seguirá preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

La abogada Ana Daniela Mejía Camacho, defensora de “El Licenciado”, solicitó su traslado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto, alegando trato diferenciado, pero la solicitud fue desechada por no cumplir con las formalidades requeridas.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró este 22 de noviembre, durante la apertura de los santuarios de la mariposa Monarca en Sierra Chincua, que un octavo escolta se encuentra prófugo.

Ramírez Bedolla señaló que la Fiscalía General del Estado estableció como línea de investigación al equipo de seguridad del Alcalde, integrado por ocho escoltas, de los cuales solo siete fueron detenidos el 21 de noviembre.

Respecto a la posibilidad de investigar a agentes de la Guardia Nacional, el Mandatario estatal mencionó que no se descarta, aunque señaló que el círculo cercano a Manzo Rodríguez fue quien determinó su seguridad principal y es al que se está investigando.

Los escoltas fueron arrestados alrededor de las 12:30 horas del 21 de noviembre en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Uruapan, que el Alcalde utilizaba como oficinas de la Presidencia Municipal. El operativo contó con la participación de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Gómez Sánchez fue detenido el 18 de noviembre en la calle 20 de Noviembre, en el barrio de San Juan de Morelia, y trasladado el 21 de noviembre al penal federal “El Altiplano”. Según las autoridades, fue quien dio las instrucciones para ultimar al edil y coordinó a al menos tres sicarios para el ataque.

Manzo Rodríguez murió la noche del 1 de noviembre en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala durante el Festival de Velas por el Día de Muertos en la plaza principal de la ciudad.

Ubaldo Vidales fue abatido tras asesinar al Alcalde, en circunstancias que permanecen bajo investigación. El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, identificó el 6 de noviembre al atacante, cuyo cuerpo fue reconocido por sus familiares el 5 de noviembre.