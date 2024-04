Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sería custodiado por 10 elementos de la Guardia Nacional, durante la prisión domiciliaria que llevará desde su casa, ubicada en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

El ex Gobernador de Hidalgo, de 76 años, fue detenido el 19 de agosto de 2022 por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa, en el cual se le señala de construir la denominada “verdad histórica”, salió del Reclusorio Preventivo Varonil Sur el 13 de abril.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que el juez de control le concedió a Murillo Karam la prisión domiciliaria, al considerar que no existía riesgo de fuga del procesado.

“Sin embargo, instruyó que la Guardia Nacional proporcione seguridad periférica al domicilio, la Guardia le ha proporcionado actualmente 10 elementos”, detalló durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario también comentó que, durante la audiencia llevada a cabo el 12 de abril, el juez federal fijó las medidas de control que asegurarían el cumplimiento de la prisión domiciliaria de Murillo Karam.

Según lo informó la cadena Foro TV, el ex procurador no llevaría brazalete electrónico, debido a que Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, no lo consideró necesario. Sin embargo, tendría prohibido abandonar su domicilio particular, excepto en casos de atención médica urgente.

Asimismo, se establecería una vigilancia continua en el área perimetral y en los accesos a su domicilio particular, para garantizar su cumplimiento. Como parte de las medidas, Murillo Karam entregará su pasaporte y visa, además de que se le impondría una alerta migratoria, para evitar que abandone la Ciudad de México o el país.

Además, el juez impuso la obligación de enviar periódicamente su ubicación en tiempo real a la autoridad y remitir por la aplicación móvil WhatsApp, las fotografías del lugar en donde se encuentre. También le prohibió comunicarse con testigos por vía telefónica o electrónica. Dichas restricciones se mantendrían mientras se encuentre bajo prisión domiciliaria.

Durante la audiencia, Lidia Bustamante Vargas, fiscal de la Fiscalía General de la República, pidió al juez de control imponer a Murillo Karam un total 15 medidas de seguridad, entre ellas el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir de su domicilio particular, la vigilancia de las entradas y salidas de su casa durante las 24 horas.

Además, la prohibición de salir de su domicilio particular, autorizar las salidas de su casa sólo con motivos médicos y para atender sus procesos, establecer vigilancia perimetral al inmueble y reportarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.

La fiscal también pidió la entrega de su pasaporte y visa, fijar un horario específico para las visitas, establecer un registro para los visitantes y prohibirles a éstos el ingreso de teléfonos y dispositivos electrónicos al domicilio particular del procesado.

Otras de las medidas solicitadas por la FGR fueron la restricción de comunicarse sólo por medios autorizados y por eso dijo que se le entregaría un dispositivo móvil inteligente.

El 15 de abril, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, amplió cuatro meses el plazo de la investigación complementaria en dicha causa penal, mismo que vencerá el 10 de agosto.