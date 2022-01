DIF nacional investiga a Samuel García y Mariana Rodríguez por ‘adoptar’ bebé

MONTERREY._ El Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) del Gobierno federal, acusó este martes al Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, de “vulnerar los derechos de un bebé de cinco meses de edad, por extraerlo de un albergue Centro de Asistencia Social Capullos y exhibirlo en las cuentas de las redes sociales, tras un supuesto proceso de adopción por un fin de semana”.

“Al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que este fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos”, denunció el SNDIF en un comunicado.

El Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia informó, además, que pidió información a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), por lo que “se determinarán las medidas que resulten procedentes”.

“La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez”, manifestó el SNDIF.

Dicha institución anunció, además, que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) revisará “la actuación de algunos medios de comunicación en este caso para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes”, por mostrar la identidad del bebé.

El SNDIF indicó que desde el pasado 15 de enero que se dio a conocer el caso requirió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información respecto al supuesto permiso de convivencia familiar o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado del matrimonio.

La institución del Gobierno Federal señaló que otorgó un plazo de 72 horas para la entrega de la información y una vez que la tengan determinarán las medidas procedentes. Asimismo, advirtieron que en la legislación vigente no existen figuras de adopciones temporales.

Así como quienes estén interesados en iniciar un proceso de adopción deberán contar con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El SNDIF señaló que en caso de tratarse de un acogimiento familiar, que es temporal, se revisará que el matrimonio haya cumplido con el procedimiento de ley, que es presentar una solicitud, valorar la idoneidad de las personas solicitantes, determinar la certificación y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento.

Ante dicha acción, la organización no gubernamental Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su “profunda preocupación” por la “nula perspectiva de derechos de la niñez”, mientras que la ONG, Save The Children, denunció un posible delito de trata de personas.

“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales. Legalmente, el caso debe investigarse con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, alertó la ONG fundada en Londres, Inglaterra, en 1919 y con presencia en México desde 1985.

El pasado 17 de enero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) neoleonesa inició un procedimiento de manera oficiosa para investigar a la titular de la Oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la indagatoria busca conocer detalles del procedimiento aplicado por el DIF estatal para autorizar que la esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda se llevara al menor.

El organismo defensor de los derechos humanos llamó al DIF estatal a garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores que se encuentran bajo acogimiento residencial.

“Que se implementen los mecanismos pertinentes para que todas las áreas a su cargo cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores, esto con el fin de prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”, exhortó la CEDH.

“Que se vigilen los procedimientos y formas de intervención de las personas servidoras públicas que atienden a niñas, niños y adolescentes, específicamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, invariablemente observen el marco legal aplicable, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos”, insistió.

MARIANA RODRÍGUEZ AFIRMA QUE OBTUVO PERMISO ‘ESPECIAL’ PARA ESTAR CON EL MENOR

García Sepúlveda y Rodríguez Cantú, de 34 y 26 años de edad, respectivamente, han justificado el acto de adopción del bebé, por sólo 72 horas, para, según ellos, concienciar sobre las condiciones en las que viven los niños en el sistema público del DIF.

En sus historias de Instagram, Rodríguez Cantú explicó que obtuvo el permiso al asegurar que ya hay un vínculo afectivo entre ellos y el niño. Sin mencionar si tenían intenciones de adopción, la pareja publicó fotos y videos en donde conviven con el menor de edad, quien padece esquizencefalia de labio abierto derecho, que afecta el sistema nervioso central.

“Estoy muy tranquila porque nada de lo que hicimos fue saltándonos la ley ni mucho menos. No estaríamos tontos de hacerlo público y aparte hacer algo ilegal a la misma vez. Todo lo que hicimos fue apegado a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, añadió la titular de la Oficina Amar a Nuevo León.

En una entrevista vía telefónica con el diario local El Norte, la esposa del gobernador dijo que el caso se distorsionó por algunos medios que lo calificaron como “adopción de un fin de semana”. Sin embargo, afirmó que “No existe tal cosa y yo jamás lo he comunicado así en mis redes”.

“Lo que pasó fue una medida de protección fundamentada en el interés superior del niño. Él no recibía visitas de ninguna persona. El director de Atención Integral al Menor y la Familia [del DIF Nuevo León], quien es ahorita el tutor del niño, nos dio el permiso de hacerlo”, indicó Rodríguez Cantú.

La “influencer” insistió en ya hay un vínculo afectivo entre ella, su esposo y el niño. Asimismo, negó que el hecho sea una estrategia para generar “likes” o seguidores. “Todo lo que he hecho lo he hecho de corazón, verdaderamente buscando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el tema que me estoy enfocando, en Capullos”, señaló.

Dijo que no busca provecho político, ni mercantil, ni es “trata de personas”, como acusó la organización Save The Children México. “Comparto mi vida desde hace muchos años. No es una novedad, y lo voy a seguir haciendo”, agregó.

“Desde que era estudiante en el Tec, cuando me casé, en pandemia, y ahorita estoy compartiendo lo que me está tocando vivir [...] Y gracias a que lo estoy compartiendo hemos podido multiplicar y triplicar beneficios que están obteniendo estos niños, niñas y adolescentes de Capullos”, finalizó.

El pasado lunes 17 de enero, también en Instagram, Rodríguez Cantú publicó un video en el que se decía “increíblemente contenta”, porque 421 familias ya se inscribieron en el programa de acogimiento familiar, gracias, según ella, al video que publicó el pasado fin de semana.

AMLO SOLICITA NO POLITIZAR LA POLÉMICA

Cuestionado durante su conferencia de prensa matutina, de este miércoles 19 de enero, al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que antes no había polémica respecto a ningún tema y ahora todo se cuestiona. Agregó que no se va a pelear y pidió que cada quien haga su juicio con criterio.

“Nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio. Yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad en nuestro pueblo como nunca. El pueblo de México es de los más politizados del mundo, ese es el verdadero cambio y debemos sentirnos orgullosos todos”, afirmó el político tabasqueño.

“Antes no había polémicas sobre ningún tema, ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, no tiene miedo nadie, hasta insultan al Presidente, antes no se podía tocar al intocable”, insistió.

“Me da muchísimo gusto el que estemos avanzando en el ejercicio de nuestras libertades y que también vayamos aprendiendo a autolimitarnos, nosotros mismos, que nadie nos imponga nada, que no nos censuren”, señaló el titular del Poder Ejecutivo federal.

“Que no nos digan qué está bien o qué está mal, sino que nosotros mismos tengamos nuestra frontera y saber hasta dónde podemos llegar para no afectar a otros, pero ese proceso es muy importante en México”, indicó López Obrador.