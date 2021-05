‘Difícilmente diría que tenemos un gobierno de izquierda, por más que digan’: Cuauhtémoc Cárdenas

MÉXICO._ Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano propuso este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador, “un viraje” en sus políticas públicas respecto a la economía, porque, según sus datos, en dos años, un total de 10 millones de mexicanos se sumaron a las cifras de pobreza en el país.

Durante su participación en el foro virtual Jesús Silva-Herzog Flores, donde dictó la conferencia ‘El futuro de la izquierda’, el tres veces candidato presidencial afirmó que el del político tabasqueño no es un Gobierno que se enmarque en la izquierda dentro del espectro ideológico.

“Difícilmente diría que tenemos un gobierno de izquierda por más que se digan de izquierda”, señaló el ex Gobernador de Michoacán, quien, no obstante, reconoció que “hay políticas sociales que podrían enmarcarse en las izquierdas”.

“Se viene dando cada vez más fuerte la desigualdad social, la pobreza afecta a 62 millones, 49 por ciento de la población total, 10 millones más que hace dos años”, aseguró el también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que renunció el 25 de noviembre de 2014.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México consideró necesario crear una institución que se coordine con una autoridad civil y con la sociedad, por lo que pidió el retiro gradual de las Fuerzas Armadas del territorio mexicano.

“Está visto que la política de enmendar estas tareas de combate a la violencia a las fuerzas armadas está muy lejos de haber dado resultados. Imagino un amplio y bien conducido programa para desplazar a la delincuencia del territorio, porción por porción y municipio por municipio”, indicó el hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Asimismo, el tres veces ex candidato presidencial planteó que el programa gubernamental en lo que respecta a lo económico, no es exitoso, porque “si el Estado no invierte o los particulares. Si no llega inversión del exterior, a la pura esperanza, la economía no crece”.

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), que su padre nacionalizó el 18 de marzo de 1938, propuso abandonar la transformación de combustibles y que la industria eléctrica tenga autonomía financiera.

Por último, Cárdenas Solórzano criticó a los opositores al Gobierno de López Obrador, porque en lugar de lanzar propuestas alternativas, solo dicen “nada más quiero que se vaya el que está”.

Asimismo, el ex Gobernador de Michoacán consideró que se debería revertir la reelección de legisladores, porque solo burocratiza a los partidos, da pie a compadrazgos y otro tipo de prácticas cuestionables.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS VE SEXENIO PERDIDO Y AUSENCIA DE IZQUIERDA EN MÉXICO; AMLO LO “RESPETA”, PERO NO LO ACEPTA

El 5 de diciembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la llamada Cuarta Transformación que encabeza su Gobierno, ello después de que su ex líder político, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, advirtió de que en México hay una ausencia de la izquierda y podría haber un sexenio perdido.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que respeta a Cárdenas Solórzano y que no entrará en polémica con el tres veces ex candidato presidencial, porque en la democracia hay derecho a disentir.

“No estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual”, indicó el político tabasqueño.

“Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país, no es un simple cambio de Gobierno, es un cambio de régimen y el objetivo principal es desterrar la corrupción del país y vamos avanzando en ese propósito y eso nos lleva a que podamos hacer justicia”, afirmó el mandatario nacional.

López Obrador refirió que su Gobierno está probando que esta nueva forma de hacer política es eficaz en el combate a la corrupción, a la que consideró la causa principal de la desigualdad económica y social en el país, ello después de que Cárdenas Solórzano consideró que actualmente en México no hay una izquierda organizada o un político importante que esté ubicado en dicho espectro ideológico.

Sobre la propuesta del hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por votación de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, el tabasqueño rechazó el planteamiento y reiteró que no se aumentarán los impuestos, ni la deuda.

Cárdenas Solórzano aseguró al diario español El País, que no ve al Gobierno encabezado por López Obrador ni a su partido, Morena, como parte de la izquierda de México. Además, consideró que ni el tabasqueño, ni nadie en México se encuentran al mismo nivel de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez o su padre.

“No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad”, dijo el ex gobernador de Michoacán, quien dijo que pese a que hay muchas izquierdas en el país, es muy difícil decir quién está en dicho espectro ideológico y quién no.

Cárdenas Solórzano también criticó que en México no hay nadie preocupado por la violencia e inseguridad que se vive. Asimismo, aseguró que para atender esta situación es necesario impulsar “una reforma fiscal”, para elevar las condiciones de vida de la población.

“[...] Que tenga entre sus objetivos claros elevar la recaudación del Estado para poder enfrentar los muchos problemas que tiene el país y que estableciera los mecanismos y porcentajes que de esa recaudación deben corresponder al gobierno federal, a los estatales y a los municipales, que ahora están muy desequilibrados”, abundó.

“Se tiene que buscar una política donde puedan elevarse las condiciones de vida de la gente. Esto haría necesario que las políticas que tienen que ver con educación, salud, generación de empleo, Seguridad Social, aparte de intensificarse en sus efectivos y efectos”, dijo el tres veces ex candidato presidencial.

“Pudieran también tener dentro de sus componentes cómo reducir la violencia, cómo garantizar la seguridad. Es muy importante que tengamos una distribución más equitativa de la riqueza”, declaró.

Luego, al ser cuestionado sobre si México podría estar ante otro sexenio perdido, “Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no”, respondió.