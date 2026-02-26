Difunden lista de supuestos sobornos y sueldos del CJNG en Jalisco

Documentos hallados en una cabaña donde fue muerto Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, revelan la estructura financiera y operativa del grupo criminal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y localidades aledañas.

Los registros publicados por El Universal dan cuenta de ingresos por más de 8 millones de pesos y gastos superiores al millón de pesos correspondientes a diciembre de 2025, e incluyen supuestos pagos a policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y sueldos de delincuentes de la organización.

Según los documentos, el CJNG obtuvo durante diciembre de 2025 una ganancia de 8 millones 781 mil 353 pesos por la venta de mariguana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además del regenteo de máquinas tragamonedas en Tapalpa.

Para sostener esa operación, el cártel destinó un millón 389 mil 690 pesos en gastos operativos durante ese mismo periodo.

Los registros, elaborados tanto a mano como en computadora, detallan pagos de sobornos a diversas corporaciones policiales y a elementos militares.

En el caso de Tapalpa, el CJNG desembolsó 138 mil pesos supuestamente para la Policía Municipal, cifra equivalente al 20 por ciento de la nómina mensual de esa corporación, que según el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa rondaba los 685 mil 666 pesos para sus 26 integrantes en agosto de 2025.

Los documentos también consignan supuestos pagos de 46 mil pesos a la policía de Atemajac de Brizuela y de 86 mil pesos a la de Chiquilistlán, municipio cuya nómina policial mensual es de 265 mil 124 pesos.

Otros egresos registrados en diciembre de 2025 incluyen 650 mil pesos identificados como el supuesto pago a la Guardia Nacional en Michoacán, 75 mil pesos en Autlán de Navarro, 20 mil pesos por transmisión de datos y 15 mil pesos a la FGR.

En cuanto a los gastos en dólares, los documentos contemplan 2 millones de dólares al “Mono Flako”, 600 mil dólares descritos como “regalos de nietos” y 98 mil dólares a “Güereja”.

Una hoja fechada el 1 de diciembre de 2025, escrita de puño y letra, asienta 300 mil pesos en gastos de Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, identificado como operador financiero de “El Mencho” y muerto en Autlán de Navarro durante una operación del Ejército Mexicano y la GN.

En los mismos registros aparecen los nombres de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Luis Miguel Pelayo, “El Meño”, jefe del CJNG en Autlán de Navarro y Villa Purificación; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”, líder regional en Puerto Vallarta, Jalisco, y Jesús Ambriz Cano, “El Yogurt”, con diferentes cantidades de dinero a su nombre.

Respecto a la estructura operativa en Tapalpa, los registros divididos por semanas indican que el grupo criminal mantenía entre 30 y 32 personas dedicadas a la vigilancia, a quienes pagaba entre 2 mil 500 y 3 mil pesos semanales; 26 pistoleros con un sueldo de 4 mil pesos por semana, y un comandante con una remuneración de 6 mil pesos semanales.

Los gastos mensuales también contemplaron el pago de gasolina para halcones y pistoleros, renta de una base para los vigilantes, renta de una oficina para el grupo de pistoleros, despensas, gastos generales y reparaciones mecánicas de vehículos.

Los documentos también consignan aportaciones de jefes de plaza en municipios como Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, así como controles de ventas de cristal, mariguana, fentanilo e ingresos por introducción de droga a penales.

La relación de los gastos forman parte del material hallado en las cabañas utilizadas como refugio por Oseguera Cervantes.