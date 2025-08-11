Difunden temario de foros de debates de reforma electoral

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, reveló el 11 de agosto los temas que se discutirían en los foros de debate.

El temario general del plan de trabajo de la Comisión se constituiría de 14 puntos: libertades políticas; representación del pueblo; sistema de partidos; financiamientos y prerrogativas de partidos; fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales; efectividad del sufragio; regulación de la competencia políticos-electoral; libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas; propaganda de poderes y organismos públicos; sistema de votación de cómputos dentro del país y en el extranjero; autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; requisitos de elegibilidad; inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo; así como consultas populares y revocaciones de mandatos.

Asimismo, según lo detalló el funcionario federal, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevaría a cabo encuestas de opinión, mismas que daría a conocer en octubre de 2025, y presentaría conclusiones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta enero de 2026.

Según la presentación de Gómez Álvarez, las consultas incluirían a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, analistas de temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, e integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales.

Explicó que la Comisión tendría entre sus funciones convocar a la ciudadanía a expresar opiniones sobre una eventual reforma electoral, realizar estudios y análisis especializados, elaborar propuestas en materia electoral y establecer grupos de trabajo y emitir su reglamento interno.

En su turno -durante su conferencia de prensa matutina-, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la continuidad de los Organismos Públicos Locales Electorales en el marco de la discusión de la reforma electoral, ya que, según ellos, “hay que bajar costos”.

La Presidenta fue cuestionada por la propuesta de modificar los OPLES y que el Instituto Nacional Electoral fuera quien asumiera la tarea de las elecciones en los estados.

”La pregunta es si vale la pena que continúen, el tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia, la democracia es la representación del pueblo, ¿para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera centralizada, qué caso tiene que haya instituciones locales? Lo pongo como pregunta”, respondió.