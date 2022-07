‘Dinero se lo mandan en sobres de papel manila a otro Presidente’, responde Calderón a AMLO por nexos con García Luna

El ex mandatario nacional Felipe Calderón Hinojosa respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia de prensa matutina aseguró que Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal-, entregaba dinero ilícito al ex militante de Partido Acción Nacional (PAN).

“Ya sé que la costumbre que tienen es decir muchas mentiras, todos los días. Pero aún así vale la pena recordar que el dinero en efectivo en sobres de papel manila se lo mandan a otro Presidente, no a mí”, indicó el ex Presidente de la República del 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, en su cuenta de Twitter.

Sin decir sus nombres, Calderón Hinojosa hizo referencia a Pío y Martín de Jesús López Obrador, hermanos del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, quienes fueron captados en video -en distintos momentos- recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, entonces director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno del político tabasqueño.

La respuesta del ex mandatario nacional se da después de que el actual Presidente exhortó al Gobierno de Estados Unidos a acelerar el proceso penal de García Luna.

Además, precisó que, a su parecer, se deben esclarecer puntos clave tras el veredicto de la Corte del Distrito Este de Nueva York, y en primer lugar determinar si hay pruebas suficientes para vincular al ex funcionario federal con el crimen organizado.

“Lo único que pedimos es que ya no tarden más porque ya queremos saber qué sucedió”, dijo el político tabasqueño, ello para solicitar un proceso de extradición de García Luna una vez resuelto su juicio.

“Primero, si es cierto de que estaba vinculado al narcotráfico, que recibía dinero y que le entregaba dinero a Calderón, o en Los Pinos. Eso es lo primero”, dijo.

“Segundo, ah, bueno, si no es cierto nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas, que se determine quién le fincó responsabilidades, por qué y por órdenes de quién”, insistió. Por último, planteó que en caso de que las pruebas no sean fehacientes, se debe determinar hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna y si actuó en complicidad con otros funcionarios.

“¿El dinero para qué? ¿Y lo electoral? ¿Y la compra de votos? ¿Y los acuerdos para el fraude? Tantas cosas”, se cuestionó el Presidente, quien enfatizó que hay que esperar que se resuelva el caso en Estados Unidos, porque “es un asunto delicado, por más que lo traten de tapar aquí, porque casi no hablan del tema”.

AMLO DICE QUE DINERO DE SOBORNOS DE GARCÍA LUNA ENTRÓ A LOS PINOS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dinero del caso de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, señalado de aceptar sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, fue a parar hasta Los Pinos, entonces residencia oficial del Poder Ejecutivo nacional.

“Hay declaraciones de agentes extranjeros a favor [en el juicio de García Luna)]. Entonces cómo estaba la relación y cómo se rompe, cuándo es que se dan cuenta, hay muchas interrogantes, pero además tenerlo como un profesional. Ahora, todas las declaraciones en su contra, muy fuertes, recibiendo dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos”, comentó el mandatario nacional.

“Han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos. Por eso, entiendo sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada, que participaron, de todos los sectores”, agregó el político tabasqueño.

“Aquí hay investigación, pero se tiene qué esperar a que resuelvan en Estados Unidos, ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar cuando menos son tres cosas: una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones. Es decir, si no está fabricada la acusación”, dijo el presidente.

“Si dicen, ‘se fabricó’, ah y quién fue el que ordenó fabricar está acusación, de dónde surgió, qué agencia, quiénes fueron los responsables. Eso es lo primero que tiene que pasar en este asunto, a ver, hay pruebas o no hay pruebas, y si son buenas las pruebas hasta dónde va llegar el caso ¿Nada más va ser García Luna?”, cuestionó López Obrador.

“Si sí hay pruebas, hasta dónde va llegar, ¿se va quedar ahí con García Luna?, ¿fue sólo él o se va ampliar? Por eso hay que estar pendiente porque formalmente inicia en octubre [del 2022] el juicio, pero no vaya a ser que le quieran dar largas, pero son buenos temas, o sea no nos podemos quedar, estamos viviendo temas interesantes”, afirmó el mandatario nacional.