Diputada de MC de Sinaloa afirma que fue un ‘ataque directo’ atentado en Culiacán

La agresión que sufrieron los diputados locales por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix el 28 de enero en el Centro de Culiacán fue un ataque directo, afirmó la legisladora en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Explicó que el vehículo en el que viajaban se detuvo de manera abrupta y, de inmediato, comenzaron los disparos que impactaron la unidad y provocaron lesiones graves a sus ocupantes. Como resultado de la agresión, Montoya Ojeda perdió un ojo y sufrió daños en el pómulo y la nariz, mientras que Torres Félix permanece hospitalizado en estado delicado.

En la conversación con Gómez Leyva, la Diputada describió que, durante el ataque, sintió múltiples impactos en la cabeza y que, tras la emboscada, fue trasladada primero a la Cruz Roja y posteriormente a un hospital privado de Culiacán, donde recibió atención de urgencia y cirugías reconstructivas.

La legisladora permaneció internada varios días antes de ser dada de alta para continuar su recuperación en casa, con seguimiento especializado en oftalmología y cirugía maxilofacial.

En tanto, Torres Félix se mantiene hospitalizado bajo vigilancia médica permanente, luego de haber sido intervenido por una herida de bala en la cabeza. En el ataque también resultó herida una persona encargada de su seguridad, lo que derivó en un despliegue de corporaciones estatales y federales en la zona del Malecón Viejo.

Previo al atentado, Montoya Ojeda y Torres Félix habían salido de las oficinas de Movimiento Ciudadano ubicadas en el primer cuadro de Culiacán de Rosales y se dirigían al aeropuerto para cumplir una agenda partidista en la Ciudad de México.

En la entrevista con Grupo Fórmula, Montoya Ojeda rechazó la versión inicial del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sostuvo que el ataque habría ocurrido en el contexto de una confrontación entre grupos criminales ligados a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

La diputada sostuvo que el atentado fue un “ataque directo” contra ella y contra Torres Félix, y afirmó que no existían amenazas previas ni incidentes que justificaran que quedaran en medio de un enfrentamiento entre organizaciones delictivas. García Harfuch indicó en declaraciones públicas que una célula criminal vinculada al Cártel de Sinaloa fue identificada como responsable, y que se integró un operativo conjunto con fuerzas federales para detener a los participantes.

En la conversación con Gómez Leyva, Montoya Ojeda manifestó su intención de retomar sus funciones legislativas una vez que concluya una cirugía adicional contemplada en su proceso de reconstrucción facial.

Adelantó que impulsará una agenda centrada en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, la atención al autismo en las escuelas y el fortalecimiento de políticas públicas para personas adultas mayores.

Señaló que busca transformar la experiencia del atentado en una motivación para trabajar por la paz en Sinaloa y por mejoras en educación y salud, además de que reiteró que continuará viviendo y trabajando en Culiacán.