Diputada federal del PT propone que natalicio de AMLO sea ‘Día Nacional del Bienestar’

Ana Karina Rojo Pimentel, quien desde 2018 ha sido diputada federal del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro -reelecta en el cargo dos veces, en 2021 y en 2024-, propuso declarar el 13 de noviembre, día del natalicio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como el “Día Nacional del Bienestar”.

La iniciativa inscrita en la Gaceta Parlamentaria del 14 de octubre de 2025, señaló que la elección del día no era una decisión arbitraria, ni fortuita, sino que respondía a una serie de consideraciones de carácter simbólico, estratégico y social, elementos que, según la legisladora, permitían dotar a esa fecha de un “profundo sentido nacional”.

“El mes de noviembre representa un periodo de cierre de ciclo anual, en el que tanto instituciones como comunidades comienzan a hacer balances, evaluar progresos y proyectar metas para el siguiente año. En ese contexto, instituir una fecha dedicada al Bienestar cobra particular relevancia, pues permite consolidar un espacio de reflexión colectiva sobre el desarrollo humano, la justicia social, la equidad y la construcción de un país más solidario y próspero”, señaló Rojo Pimentel.

Sin mencionar directamente a López Obrador, quien acuñó el concepto de “Bienestar” como eje de su política social, la diputada federal del PT agregó que el 13 de noviembre coincidía con el Día Mundial de la Bondad, una conmemoración internacional que promovía actos de compasión, empatía, generosidad y respeto.

“Lejos de representar una duplicidad temática, esta coincidencia es profundamente pertinente: la bondad es un componente esencial del bienestar [...] Esta sinergia entre la bondad y el bienestar proyecta a México en el escenario internacional como una nación comprometida con la promoción de valores humanistas, y al mismo tiempo le permite construir una narrativa propia que articule los logros sociales, los derechos humanos y las políticas públicas orientadas al bien común”, indicó Rojo Pimentel.

Según lo justificó la diputada federal del PT en la exposición de motivos, el 13 de noviembre reunía las condiciones idóneas para convertirse en una fecha emblemática, al ser, según ella, un día libre de conflictos con otras conmemoraciones, un mes simbólicamente propicio para la introspección social y, además, un momento estratégico para alinear agendas nacionales con valores universales.

“Este día tiene la capacidad de transformar la conciencia nacional, poniendo en el centro los derechos humanos, la equidad y la dignidad humana, y posicionando el bienestar como el fundamento de nuestra democracia y el eje rector de las políticas públicas [...] No es sólo una fecha de celebración, sino un recordatorio constante de que el bienestar es un derecho constitucional irrenunciable que debe ser promovido, protegido y garantizado, hacia una nación más humana, justa y solidaria”, insistió Rojo Pimentel, quien antes militó en los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el ahora extinto de la Revolución Democrática (PRD).

De 48 años de edad y originaria de la Ciudad de México, en 2018 fue postulada candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” -integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y PT, a diputada federal por el Distrito 20 de la capital de la República, resultando elegida a la LXIV Legislatura, que culminaría en 2021. Fue secretaria de la Comisión de Desarrollo Social; e integrante de las comisiones de Protección Civil y Prevención de Desastres; y, de Puntos Constitucionales.

Al terminar dicho periodo, fue postulada en las elecciones de 2021 a la reelección en el mismo cargo y distrito electoral, triunfando nuevamente. Asumió la representación en la LXV Legislatura que culminó en agosto en 2024 y en la que fue presidenta de la Comisión de Bienestar; así como integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores; de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Ganadería; de Movilidad; y, de Trabajo y Previsión Social.