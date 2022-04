Diputada trans se declara independiente; ‘no puedo con hipocresía de Morena’, dice

María Clemente García Moreno informó que dejó de pertenecer al grupo parlamentario de Morena tras argumentar que desde que asumió su cargo en la XLV Legislatura, se ha sentido poco acompañada por parte de los militantes de dicho partido, incluso, más vulnerada que cuando no era representante popular.

A través de su cuenta de Twitter, García Moreno indicó que algo que no puede tolerar es la “hipocresía” que presuntamente existe al interior de los diferentes grupos parlamentarios de la oposición, pero menos al interior de Morena, por lo que tomó la decisión de ser legisladora independiente.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente”, tuiteó la diputada trans.