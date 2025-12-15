Diputadas protagonizan riña física en el Congreso de la CDMX

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México de este lunes se suspendió indefinidamente tras registrarse un enfrentamiento físico entre legisladoras del partido Morena y del Partido Acción Nacional.

Los hechos violentos ocurrieron durante la discusión del dictamen que contempla la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) y la creación de un nuevo órgano integrado a la Contraloría Jurídica.

La confrontación escaló cuando integrantes de la bancada del PAN tomaron la tribuna del recinto legislativo como medida de protesta.

En respuesta, diputadas de Morena intentaron ocupar el espacio accediendo por la parte posterior de la Mesa Directiva, incidente durante el cual se derribó la bandera nacional.

En el transcurso del altercado, Yuriri Ayala Zúñiga, legisladora de Morena, golpeó en la cabeza y tiró del cabello a Daniela Gicela Álvarez Camacho, Diputada del PAN.

Acto seguido, Claudia Susana Pérez Romero intervino en la disputa y sujetó del cabello a Ayala Zúñiga.

Previo a las agresiones físicas, Álvarez Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, señaló desde la tribuna que Morena había incumplido un acuerdo político establecido el jueves anterior.

Según la legisladora, dicho pacto estipulaba que la nueva dependencia de transparencia funcionaría como un órgano colegiado, en lugar de contar con una dirección unipersonal bajo el mando del Gobierno central.

“Debe prever mecanismos específicos para garantizar, primeramente, la imparcialidad, para garantizar la cercanía, para garantizar la eficiencia, la eficacia y la oportunidad en la atención de las ciudadanas y los ciudadanos, aquí nos quedaremos. No nos vamos a bajar de esta tribuna hasta que Morena cambie su postura”, declaró Álvarez Camacho momentos antes de que estallara la riña.

Tras el enfrentamiento y ante la negativa de las diputadas del PAN a liberar la tribuna, el grupo parlamentario de Morena abandonó el Salón de Sesiones.

Los legisladores se trasladaron a una sede alterna ubicada en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé continuar con la agenda legislativa, la cual incluye la aprobación del paquete presupuestal.