Diputado Benjamín Huerta renuncia a reelección; supuesta víctima detalla abuso sexual [VIDEO]

HUERTA CORONA LE SUPLICÓ A LA MADRE DE LA VÍCTIMA QUE NO “LO DESTRUYERAN”

Fuentes legislativas, citadas por diversos medios nacionales, indicaron que en la carta de renuncia a su candidatura, el legislador federal menciona que se pondrá a disposición de las autoridades para ayudar en la investigación en su contra y el deslinde de responsabilidades.

La renuncia a la relección de su cargo, se dio luego de que se difundiera la grabación de un audio en el que se escucha a Huerta Corona conversar con la madre del menor, para solicitarle llegar a un acuerdo económico y suplicarle que por favor no lo destruyeran, al tiempo de que la mujer le reclamaba lo que le había hecho a su hijo. Sin embargo, el político poblano respondió que fue “un mal entendido” del joven.

”Llévalo con un médico, no le hice absolutamente nada. Yo no le hice nada señora, se lo juro que no le hice nada, se lo juro. Él mal interpretó las cosas [...] Yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir. Soy buen persona [...] No en la delegación. Aquí en el hotel donde estoy o en dónde usted me diga. Fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico. Yo se lo suplico, yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya, se lo suplico”, se escucha decir al diputado federal.

”Yo a usted le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. La otra opción, es que yo ahorita voy para México y hablamos allá, y usted me entrega a mi hijo bien. Usted sabe que es un delito, un acoso sexual, cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de habérselo prestado. Usted me dice, ‘no me destruya’ y usted quería destruir a mi hijo”, le respondió la madre del menor de 15 años que lo acusó de abuso sexual.

EL TESTIMONIO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

El joven detalló en el noticiero radiofónico del periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que el legislador lo citó en un hotel, pero antes compró un refresco y se lo dio, pero “sabía amargo”. Además de que Huerta Corona le comentó que rentaría dos cuartos de hotel, sin embargo, al final solo pagó uno con una sola cama.

”Compró un refresco, me lo dio pero sabía amargo, entre al hotel, me dijo que iba a rentar dos habitaciones y cuando llego solo rentó una habitación con una cama. Cuando bajo de la camioneta me sentía mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas”, detalló el menor.

”Como pude llegue a la habitación y luego luego me acosté porque ya no podía, yo estaba mal. Él se metió al baño y salió desnudo [...] intento pararme pero no podía, él me bajó el pantalón, con mi mano agarraba su pene y con sus manos me hacia movimientos de arriba para abajo en mi pene”, abundó la supuesta víctima.