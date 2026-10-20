Diputado del PRI lanza agua sucia a oficinas de MC en San Lázaro y encara a Máynez por crisis en Jalisco

La protesta por la calidad del agua en Guadalajara llegó hasta la Cámara de Diputados, donde un grupo de legisladores del PRI arrojaron agua sucia contra el logo de Movimiento Ciudadano (MC).
El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) acudió por la tarde a las oficinas del grupo parlamentario de MC, acompañado de otros legisladores donde buscó confrontar al dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez.
Con jarras de agua sucia en mano, Gutiérrez Mancilla responsabilizó al gobierno de Jalisco y a MC por la crisis del agua potable en la entidad.
Tanto él como la diputada Xitlalic Ceja arrojaron el agua sucia de las jarras sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano.
“Estamos alzando la voz por la gente de Jalisco que tú y su gobierno están asesinado. Están bañándose con agua contaminada”, le gritó.
“¡Da la cara, no seas cobarde, cabrón!”. “¡Por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco! ¡No se los van a perdonar, asesinos!”, le gritó Carlos Mancilla a Máynez quien no respondió y solo se alejó.
La respuesta de Álvarez Máynez
En redes sociales, Máynez acusó al PRI de convertir la crisis del agua en un espectáculo.
“Nuestro trabajo es encontrar soluciones a los problemas, no montar espectáculos violentos e infames como lo que hace el PRI”, sostuvo.
También cuestionó en qué ayudaba la movilización a resolver la falta de agua limpia y calificó como una burla la agresión a las oficinas de su partido, al considerar que era una falta de respeto para los habitantes afectados.
Y añadió: “venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente”.
¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente.Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez)
October 20, 2026
¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente.Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC
Protestas por agua en Guadalajara
Alrededor de 10 mil personas marcharon el domingo 11 de octubre en Guadalajara debido a la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La movilización partió de la Glorieta de La Minerva y llegó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Aunque la protesta inició de forma pacífica, cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. En esa zona, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas. También se documentaron detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas que cubrían la protesta.
Pablo Lemus atribuyó los enfrentamientos a un presunto “grupo de choque” que, según su versión, provocó los actos de violencia; pidió investigar tanto las agresiones como los posibles abusos policiales.
Organizaciones de derechos humanos pidieron investigar el uso de la fuerza durante la marcha en la que se reportan al menos 50 detenciones.
El pasado 18 de octubre se llevó a cabo una segunda manifestación en la que también se registraron actos de violencia. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, los atribuyó a “grupos de provocadores” que, aseguró, buscaban generar caos y desestabilización con intereses políticos, por lo que llamó a la población a cerrar filas y evitar que la confrontación afecte al estado.