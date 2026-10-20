Diputado del PRI lanza agua sucia a oficinas de MC en San Lázaro y encara a Máynez por crisis en Jalisco

La protesta por la calidad del agua en Guadalajara llegó hasta la Cámara de Diputados, donde un grupo de legisladores del PRI arrojaron agua sucia contra el logo de Movimiento Ciudadano (MC).

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) acudió por la tarde a las oficinas del grupo parlamentario de MC, acompañado de otros legisladores donde buscó confrontar al dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez.

Con jarras de agua sucia en mano, Gutiérrez Mancilla responsabilizó al gobierno de Jalisco y a MC por la crisis del agua potable en la entidad.

Tanto él como la diputada Xitlalic Ceja arrojaron el agua sucia de las jarras sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano.

“Estamos alzando la voz por la gente de Jalisco que tú y su gobierno están asesinado. Están bañándose con agua contaminada”, le gritó.

“¡Da la cara, no seas cobarde, cabrón!”. “¡Por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco! ¡No se los van a perdonar, asesinos!”, le gritó Carlos Mancilla a Máynez quien no respondió y solo se alejó.

La respuesta de Álvarez Máynez

En redes sociales, Máynez acusó al PRI de convertir la crisis del agua en un espectáculo.

“Nuestro trabajo es encontrar soluciones a los problemas, no montar espectáculos violentos e infames como lo que hace el PRI”, sostuvo.

También cuestionó en qué ayudaba la movilización a resolver la falta de agua limpia y calificó como una burla la agresión a las oficinas de su partido, al considerar que era una falta de respeto para los habitantes afectados.

Y añadió: “venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente”.