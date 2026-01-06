Diputado independiente de Michoacán solicita apoyo de EU para investigar homicidio de Carlos Manzo

El Diputado local independiente, Carlos Bautista Tafolla, dirigente del Movimiento del Sombrero en Michoacán, informó que estableció contacto con autoridades del Gobierno de Estados Unidos para solicitar cooperación en la investigación del asesinato de Carlos Manzo García, Alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Bautista Tafolla había anunciado desde diciembre de 2025 su intención de buscar la colaboración estadounidense para el esclarecimiento del homicidio de Manzo García.

El legislador publicó en sus redes sociales: “¡LO LOGRAMOS! Se hizo contacto con Gobierno de EUA para el tema de Carlos Manzo!”.

La gestión, según precisó, no contempla intervención militar, sino mecanismos de intercambio de información y cooperación institucional.

El asesinato de Carlos Manzo García ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre de 2025 en el Centro de Uruapan, durante actividades relacionadas con el Día de Muertos.

Ese mismo día fueron detenidas dos personas, mientras que uno de los agresores murió durante el ataque.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha vinculado el crimen a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el 1 de enero de 2026, fecha en que se cumplieron dos meses del homicidio, 10 personas habían sido detenidas por su presunta relación con el crimen.

Entre los detenidos se encuentran Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado como presunto autor intelectual y detenido el 18 de noviembre en Morelia; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, señalado como presunto reclutador de personas para células delictivas; siete policías municipales, quienes fungían como escoltas de Carlos Manzo García y fueron detenidos por su probable responsabilidad por omisión; y una décima persona, detenida recientemente y presuntamente vinculada al grupo de mensajería donde se habría coordinado el ataque, según informó Grecia Quiroz Hernández, Alcaldesa interina de Uruapan.

Bautista Tafolla expresó su confianza en que las autoridades mexicanas encontrarán a los responsables, sin importar su filiación política.

Señaló que su intención es agotar todas las vías posibles para evitar que el caso quede impune y subrayó que esta acción no busca sustituir a las instituciones mexicanas, sino reforzar el seguimiento del caso mediante cooperación internacional.

La solicitud se limita a esquemas de acompañamiento institucional y presión diplomática.

Durante su estancia en Estados Unidos, Bautista Tafolla también sostuvo encuentros con migrantes michoacanos y asociaciones civiles.

Informó que a través de asociaciones, estos connacionales se comprometieron a apoyar con equipo médico para Michoacán, incluyendo sillas de ruedas, camillas y otros artículos.

“Saludé a algunos migrantes con quienes por medio de asociaciones nos apoyarán con equipo médico en beneficio de los michoacanos, como sillas de ruedas, camillas, y muchos artículos más”, dijo.

El legislador afirmó que será él quien se encargue de que los apoyos lleguen a las personas que realmente lo necesitan, distanciándose de diputados que, según él, “se aprovechan de estos esfuerzos de nuestros paisanos para hacer campañas políticas”.