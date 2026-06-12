Diputados acuerdan iniciar juicio político contra Samuel García por triangulaciones de recursos públicos y presunto peculado

La Comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobó este viernes iniciar un juicio político contra el Gobernador Samuel García por triangulaciones de recursos públicos y presunto peculado.

Además, se le solicitará al gobernador un plazo de 15 días hábiles para que rinda declaración ya sea de manera presencial, por escrito o por medio de un abogado.

A pesar de que el juicio fue impulsado por Morena a nivel local y nacional, no se presentaron a la sesión de la Comisión, Mario Soto, coordinador de la fracción de Morena, ni el legislador de esa bancada, Rodrigo Montemayor.

Sólo estuvo presente y votó a favor del acuerdo de procedencia del juicio, la morenista Grecia Benavides.



La acusación contra Samuel García

A finales de mayo, la dirigencia estatal de Morena en Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflicto de interés y promoción personalizada con recursos públicos.

De acuerdo con la denuncia, Samuel García realizó presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos estatales hacia un despacho jurídico vinculado al Gobernador.

“Estamos hablando de una presunta triangulación y desvío de recursos públicos a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores del gobierno y que terminan finalmente estos recursos en un despacho fiscal y de abogados del señor Gobernador”, comentó la presidenta estatal del partido en Nuevo León, Anabel Alcocer.

Indicó que la cantidad que fue desviada del erario podría ascender hasta los mil 400 millones de pesos.