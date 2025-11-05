Diputados alistan ajustes de $17 mil millones al presupuesto de 2026; reducirán recursos al Poder Judicial y darán más a la SEP

Los diputados de Morena y sus aliados perfilan reasignar 17 mil 788 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

El Poder Judicial sería el más afectado con estos ajustes, ya que el 88 por ciento de los recursos reasignados forman parte de lo que solicitó para el próximo año, mientras la Secretaría de Educación Pública será la más beneficiada al recibir el 56 por ciento de los recursos que se reacomodarán.

Las reasignaciones presupuestales se realizarán este miércoles 5 de noviembre durante la discusión en lo particular del PEF 2026 en la Cámara de Diputados, que inició a las 09:00 horas, y que se extenderá hasta la madrugada del jueves, porque se analizarán más de mil 733 propuestas de modificación.

Aunque diputados de todos los partidos presentaron cientos de reservas, se tiene previsto que solo 12 promovidas por Morena y sus aliados sean aceptadas por el pleno.

Dentro de las propuestas de modificación se establece que al Poder Judicial se le restarán 15 mil 805 millones de pesos, respecto a los recursos solicitados para el próximo año.

Dentro del Poder Judicial, el Órgano de Administración Judicial sería el más afectado al restarle 14 mil 56 millones de pesos; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 661 millones de pesos, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 260 millones de pesos.

De igual forma, se le restarían mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, 933 millones de pesos a la Fiscalía General de la República y 50 millones de pesos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputados incrementarán recursos de otras áreas

La disminución de recursos a organismos autónomos se verá reflejada en el aumento de recursos para otras áreas como la educación, medio ambiente, cultura, trabajo y agricultura.

La Secretaría de Educación Pública sería la más beneficiada con el reajuste presupuestal, ya que recibirá 10 mil 14 millones de pesos adicionales a lo que solicitó para 2026.

Dentro de la SEP, algunos de los cambios son los siguientes: 5 mil millones de pesos extras para apoyos a centros y organizaciones de educación; 4 mil 371 millones de pesos para subsidios para organismos descentralizados estatales.

Además, 329 millones de pesos serán para el Instituto Politécnico Nacional; 300 millones de pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior; y14 millones 500 mil pesos para subsidios para el programa de Desarrollo Profesional Docente.

Otros de los sectores beneficiados con el reajuste presupuestal son la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación con 2 mil 500 millones de pesos; Secretaría de Cultura, con mil 985 millones de pesos; mil 500 millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Además, 641 millones de pesos extra para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y 319 millones de pesos para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se realizarán estos reajustes inició hoy a las 9 de la mañana y más de 250 legisladores se anotaron para participar en la discusión, por lo que el debate se extenderá hasta la madrugada del jueves.