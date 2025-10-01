Diputados aprueban acceso libre y gratuito a todas las playas de México

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este 1 de octubre una reforma a la Ley de Bienes Nacionales y a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, que estableció el acceso libre, gratuito y permanente a las playas.

La modificación, impulsada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, fue aprobada con 470 votos a favor y un sufragio en contra de un Diputado de Movimiento Ciudadano.

La reforma determinó que el acceso a playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre contigua debería ser libre, gratuita, permanente y sin distinción de origen, nacionalidad y condición social.

La modificación señaló que las autoridades federales, estatales y municipales deberían garantizar, en el ámbito de su competencia, el acceso desde las vías públicas, las cuales debería ser seguras, estar señalizadas y contar con servicios básicos.

“Queda prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional”, planteó la reforma.

La modificación agregó que incluso las concesiones deberían contemplar el acceso público a las playas y obligaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, al menos un día a la semana.

A través de una reserva, Monreal Ávila modificó su propuesta para establecer que la Semarnat, en coordinación con ayuntamientos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre, establecería el Registro Nacional de Acceso a Playas, a partir de la identificación y validación conjunta.

La reforma destacó que los municipios y, en su caso, los estados, deberían inscribir en los catastros y Registros Públicos de la Propiedad y Comercio, los accesos a las playas, a fin de garantizar su permanencia y el conocimiento de su existencia ante solicitudes de compraventa.

“Lo que estamos haciendo es revertir el proceso privatizador que sufrimos los mexicanos desde los años 80 hasta el 2018, que triunfó nuestro movimiento. No es solo el acceso gratuito a las playas, es mucho más profundo, el mensaje que debemos enviar a mexicanas y mexicanas es que nuestro movimiento está cumpliendo con creces a algo que nos comprometimos, por eso presenté la iniciativa y por eso les pido su apoyo”, dijo Monreal Ávila, en su exposición de motivos.

Por su parte, José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, recordó que en la Comisión de Turismo se construyó un dictamen con amplio consenso, por lo que expresó el extrañamiento de su bancada, ante el hecho de que la reserva fuera dada a conocer unos minutos antes de discutirla.

El Diputado federal panista demandó también que dado que la reserva modificaba más de un artículo, se siguiera el proceso legislativo que marcaba, primero, votar el dictamen en lo general y posteriormente en lo particular, tras discutir la reserva.

Finalmente, la reforma fue avalada con un voto en contra del emecista Juan Armando Ruiz Hernández, quien, por error, emitió su sufragio en ese sentido.