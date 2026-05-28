Diputados aprueban comisión para verificar integridad de candidatos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, con 271 votos a favor y 92 en contra, en el marco de una sesión que se prolongó por 32 horas.

El encuentro estuvo marcado por acusaciones cruzadas, enfrentamientos físicos y el despliegue de mantas alusivas al crimen organizado en el recinto legislativo de San Lázaro.

La reforma, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el contexto del escándalo generado por la imputación del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el Gobierno de Estados Unidos señala de presuntos nexos con el crimen organizado, ordena al INE crear una comisión que recibirá los listados de aspirantes y los remitirá al Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que dichas instancias determinen la existencia o no de un “riesgo razonable” respecto a posibles actividades delictivas.

La evaluación de riesgo, según las modificaciones aprobadas a la LGIPE, tendrá carácter voluntario y no constituirá un requisito para el registro de candidaturas; su resultado será únicamente informativo.

Los partidos políticos decidirán libremente si solicitan la investigación de sus candidatos y podrán, además, remitir información de manera parcial.

La comisión quedará integrada por tres consejeros electorales, no cinco, como se planteaba originalmente; que durarán tres años en su encargo, tras aprobarse una reserva presentada por el Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, de Morena. Dicha comisión deberá instalarse y comenzar funciones antes del inicio del proceso electoral de 2027, que incluirá 17 gubernaturas, ayuntamientos y la Cámara de Diputados.

La jornada legislativa, iniciada a las 09:45 horas del mismo día, alcanzó su mayor punto de tensión al mediodía, cuando se activaron sonidos de alarma en el recinto y legisladores del PRI desplegaron en las galerías mantas con imágenes del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Sheinbaum Pardo, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Luisa María Alcalde y Mario Delgado, junto con las leyendas “El Cártel de Morena” y “Narcos del Bienestar”.

El material fue retirado por personal de Protección Civil. El episodio derivó en un conato de enfrentamiento físico entre el Diputado Zenyazen Escobar, de Morena; y el priista Carlos Mancilla, luego de que este último llamó a la bancada guinda “morenarcos”. La Mesa Directiva decretó un receso temporal.

La oposición, integrada por el Partido Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como un mecanismo de control político.

La Diputada Lorena Piñón, del PRI, aseguró que no habrá transparencia en el proceso de evaluación.

“No nos oponemos a que ese mecanismo lo opere el mismo gobierno; con ese mecanismo y a pesar de todo, hubiera autorizado las candidaturas de Rocha Moya e Inzunza. Me opongo a que aspirantes ciudadanos sean evaluados por instancias que no tienen la independencia garantizada del poder político, sin conocer el contenido de la evaluación, sin posibilidad real de impugnación”, afirmó.

El Diputado Gildardo Pérez Gabino, de MC, sostuvo que la creación de la comisión equivale a reconocer que el Estado fue rebasado por el crimen organizado.

“Para eso existe la FGR, para eso existen las fiscalías estatales, para eso existe la UIF. Con la creación de esta comisión están reconociendo que el crimen organizado ya no solo controla territorios, sino también controla candidaturas, campañas y elecciones”, señaló.

La Diputada Margarita Zavala, del PAN, reprochó que Morena estuviera “dando entrada al derecho penal del enemigo”, no contra el crimen organizado sino contra sus adversarios políticos.

El oficialismo defendió la iniciativa como una medida para limpiar los procesos electorales. El Diputado José Narro Céspedes, de Morena, sostuvo que la primera injerencia del narcotráfico en elecciones mexicanas se remonta al proceso en el que compitió Cuauhtémoc Cárdenas.

El coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, reclamó que la imagen de la Presidenta de la República hubiera sido incluida en las mantas que hacían referencia al denominado “cártel del Bienestar”.

El legislador Gilberto Herrera afirmó que la modificación fortalecerá el marco jurídico para garantizar la integridad de las candidaturas políticas.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual votación.

La reforma llega al Senado en medio de un periodo extraordinario de sesiones en el que también se debaten la elección judicial y la anulación de elecciones por intervención extranjera, en un contexto político marcado por la indagatoria estadounidense contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con organizaciones criminales.