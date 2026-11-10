$!Diputados aprueban en lo general el Presupuesto 2027 con recorte de 6 mil millones al INE

El monto previsto es de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un aumento de 1.3 por ciento respecto de 2026, una vez descontado el efecto de la inflación.

El presupuesto define cuánto dinero podrán gastar las dependencias e instituciones federales durante el próximo año y cómo se distribuirá entre programas, servicios y obras públicas.

La aprobación aún no concluye, pues quedaron pendientes más de mil reservas, propuestas con las que los legisladores buscan modificar el documento.

El dictamen recibió 372 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, frente a 102 en contra del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, sin abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 , que contempla un gasto de 10.6 billones de pesos y un recorte de 6 mil millones al INE para reasignarlos a educación, medio ambiente, atención a mujeres y otros programas del gobierno federal.

Entre sus principales destinos están los programas sociales, para los que se contemplan alrededor de un billón 25 mil 400 millones de pesos, mientras el gasto federalizado, que incluye recursos para estados y municipios, asciende a tres billones 48 mil 223.2 millones. También se prevén un billón 133 mil 613.2 millones para inversión.



Recorte al INE y reasignación de recursos

El recorte al INE se incorporó durante la revisión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, primero con una reducción de 5 mil millones de pesos y después con otra de mil millones, respecto de la asignación incluida en el proyecto enviado a la Cámara.

Ambas modificaciones llegaron al pleno como parte del dictamen aprobado este lunes.

De la primera reducción, 3 mil millones se destinaron a La Escuela es Nuestra, que entrega recursos para mejorar los planteles, mil millones a medio ambiente, 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Con el ajuste, La Escuela es Nuestra pasa de 20 mil a 23 mil millones de pesos.

Los otros mil millones se repartieron entre el programa de Expansión de la Educación Inicial, con alrededor de 618 millones adicionales, Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con casi 362 millones, y promoción turística, con 20 millones.

La ampliación para educación inicial fue impulsada por el PT para fortalecer los Centros de Desarrollo Infantil, conocidos como Cendis.

La reducción al organismo electoral ocurre de cara a las elecciones de 2027 y en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

En tribuna, el priista Mario Zamora sostuvo que recortar el presupuesto no resuelve esos señalamientos: “eso se resuelve investigando a fondo, caiga quien caiga, y queremos justicia”.



PRI cuestiona recursos para trabajadores y servicios

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, cuestionó que el presupuesto no atienda las condiciones salariales de los trabajadores de los módulos del INE, quienes, señaló, perciben alrededor de 9 mil pesos mensuales, y sostuvo que duplicar sus remuneraciones requeriría aproximadamente 600 millones de pesos.

Antes de la votación, el legislador pidió suspender la discusión para negociar mayores recursos para medicamentos, carreteras, seguridad y producción de alimentos, una solicitud que la mayoría rechazó. Moreira propuso reorientar dinero destinado al Tren Maya y al Interoceánico para atender esas necesidades.

“Cambiemos el presupuesto para que puedan llevar una obra o un beneficio a los distritos de ustedes”, planteó desde la tribuna, al pedir que los recursos se traduzcan en clínicas, carreteras y obras de agua para las comunidades que representan los diputados.

Por Morena, Dolores Padierna defendió que el presupuesto prioriza el desarrollo social y destacó la ampliación para La Escuela es Nuestra, mientras el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que los recursos para los Cendis son administrados por las secretarías de Educación de los estados y no por su partido.



MC respalda el presupuesto, pero presentará reservas

Otro de los acuerdos incluidos en el presupuesto es la asignación de 6 mil 500 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua para iniciar el nuevo acueducto Calderón–San Gaspar y el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, destinados a abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara. Los legisladores de MC defendieron su voto a favor por esos recursos y por los compromisos para continuar proyectos de movilidad en Nuevo León.

Aunque respaldó el proyecto, MC anunció que presentará más de 200 propuestas de modificación, entre ellas para atender a la niñez, fortalecer la prevención del delito y garantizar medicamentos. “No estamos dando un cheque en blanco al gobierno federal”, sostuvo la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez durante el posicionamiento de su bancada.

La diputada Patricia Flores Elizondo advirtió que el respaldo de MC en lo general no garantiza su voto en lo particular, pues estará sujeto a la revisión de sus propuestas: “si no se toman en cuenta en lo particular, votaremos en contra”.

La discusión continuará este martes 10 de noviembre con las reservas, por lo que la distribución de los recursos todavía puede cambiar antes de la votación en lo particular.