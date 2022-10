Diputados aprueban, en lo general, la Ley de Ingresos 2023

MÉXICO._ Con 266 votos a favor, 212 sufragios en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, en lo general, el 20 de octubre de 2022, la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2023, que le permitirá al Gobierno Federal recaudar un ingreso estimado de 8 billones 299 mil millones de pesos.

Así como un endeudamiento interno de un billón 176 mil millones (un 49 por ciento del Producto Interno Bruto), mientras que el resto de los ingresos serán por impuestos y servicios. Tras la aprobación se comenzó la discusión de los artículos reservados, con 444 reservas y 185 oradores.

Entre las previsiones del Gobierno Federal para el próximo año destaca un crecimiento de 3 por ciento, una inflación de 3.2 por ciento, así como un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, un precio del barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción petrolera, de un millón 872 mil barriles diarios.

El Paquete Económico 2023 se compone de tres elementos:

1. Los criterios Generales de Política Económica (CGPE). El cual se refiere al análisis del contexto nacional e internacional sobre la economía, es decir, se indica cuánto dinero el gobierno va a percibir y cuánto ejercería en el 2023.

2. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), que se refiere a los conceptos que permitirán captar recursos para cubrir los gastos de la Federación en el ejercicio fiscal. Se trata de los ingresos ordinarios como impuestos, ingresos por la venta de bienes, entre otros.

3. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), que es la propuesta del Poder Ejecutivo respecto a la forma en que se distribuirán los recursos y los objetivos que se tendrán durante el año siguiente.

SHCP ENTREGA AL CONGRESO UN PAQUETE ECONÓMICO 2023 “EQUILIBRADO, RESPONSABLE Y REALISTA”

Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del Congreso de la Unión, el 8 de septiembre del 2022, el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en el cual, según dijo, se prioriza la inversión social, el desarrollo de proyectos de infraestructura y rubros como la salud.

El funcionario federal previó un crecimiento de 2.4 por ciento a finales del 2022 y de 3.0 por ciento para el 2023. Añadió que la deuda pública se mantendrá en 49.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además en el paquete económico para el próximo año se estima una inflación de 3.2 por ciento, y se prevé que México exportará 784 mil barriles de petróleo por día en promedio, calculando un precio de de 68.7 dólares por barril.

En el documento de Pre Criterios Económicos 2023, se estima una recaudación menor de -0.2 por ciento, en comparación con 2022, debido a una reducción de 25 por ciento en ingresos petroleros y del 5.2 por ciento en los ingresos no tributarios. Aunado a lo anterior, se prevé que los ingresos totales del Gobierno para 2023 sean de 6.7 billones de pesos.

Además, Ramírez de la O señaló que el paquete económico se apega a los criterios de austeridad, eficiencia y racionalidad. Por otro lado, tan sólo en los programas sociales prioritarios del Gobierno Federal, entre pensiones, becas, atención a la salud y educación, se calcula un gasto de 666 mil millones de pesos.

Al respecto, el titular de la SHCP destacó un aumento a 6 mil pesos bimestrales para la pensión de adultos mayores. También resaltó los proyectos de infraestructura en el sur sureste con el Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec, además de proyectos hidráulicos como La Laguna, Presa Santa María, y el Acueducto El Cuchillo II.

También proyectos de infraestructura de transporte comercial, como la ampliación del puerto de Manzanillo, autopistas Tepic-Compostela, Aeropuerto de Nayarit, y, caminos rurales. Además de proyectos asociados al sector energético y de conectividad, como el programa “Internet para Todos”. En el rubro de salud, Ramírez de la O aseguró que se garantizarán los recursos para vacunación ordinaria, así como la inoculación contra la Covid-19.

El funcionario federal también destacó el fortalecimiento de apoyo al campo con el programa Sembrando Vida, fertilizantes y precios de garantía; así como del sector educativo en las vertientes en apoyo a estudiantes mediante “La Escuela es Nuestra”. Asimismo, con el impulso a la inversión física para la generación de empleos y reactivación económica

“El paquete económico 2023 que hoy entrego es equilibrado, responsable y realista, impulsa la recuperación económica del país, anclando los niveles de gasto, asegurando la operatividad de la administración pública y dirigiendo la mayoría de los recursos a los proyectos sustantivos en beneficio del bienestar de la población”, expresó el funcionario federal.

“El Estado tiene la responsabilidad de promover el bienestar de la población y encauzar el desarrollo económico nacional con programas sociales, que sustentan el nivel de vida de la mayoría y proyectos que garanticen la integración de las distintas regiones del país y que tienen un impacto presente y futuro”, insistió Ramírez de la O.

“El paquete económico afianza la continuidad del proyecto de nación para la transformación de México, remarcando el compromiso de esta administración de no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera”, manifestó el titular de la SHCP. Según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Poder Ejecutivo tiene como fecha límite el 8 de septiembre de cada año, para cumplir con la entrega del paquete económico del siguiente ejercicio fiscal.

Dicho paquete debe contener la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), así como los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del 2023. Si fuera el caso, también incluye una iniciativa de Miscelánea Fiscal, con la propuesta de modificaciones a diversas leyes de impuestos y el Código Fiscal de la Federación.

Una vez que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, cumple con la entrega de su propuesta, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene hasta el 20 de octubre de cada año, para aprobar la LIF, los CGPE y la miscelánea fiscal. Las minutas se envían al Senado de la República, que tiene como fecha límite hasta el 31 de octubre de cada año, para avalar o rechazar lo aprobado por el Pleno de San Lázaro.

Después de que la parte de ingresos es aprobado en ambas cámaras del Congreso de la Unión, le corresponde a la de Diputados -como facultad exclusiva-, la aprobación del presupuesto con el gasto previsto del siguiente ejercicio fiscal o del PPEF, a más tardar el 15 de noviembre de cada año.

“México requiere un Paquete Económico que permita la estabilidad de las finanzas públicas y atender las urgencias de gasto que demanda la población y los sectores prioritarios”, dijo, durante su intervención, Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

NO AUMENTARÁN IMPUESTOS Y HABRÁ MÁS DINERO PARA MEGAOBRAS, ADELANTA AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 6 de septiembre del 2022, que el paquete económico para 2023 que presentará la SHCP a al Congreso de la Unión, no contempla nuevos impuestos, ni incrementos a las tarifas de energéticos, pero sí mayores recursos a los programas del bienestar, así como para la conclusión del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y del corredor Transístmico, además de que su Administración continuará con la política de austeridad, ahorrando para poder financiar el desarrollo, sin endeudamiento.

“No, no hay aumentos de impuestos, no aumentan más tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diesel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar los programas prioritarios enfocados al bienestar de la gente. Sí vamos a hacer algunos ajustes para seguir liberando recursos para el desarrollo, pero no a salarios, no hay despidos. Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento”, señaló el mandatario nacional.

“No hay aumento de nada, les comento algo, además, hay algunos que me han venido a decir que por qué no aumenta el precio de la cerveza, alcohol, cigarros, refrescos y esto y el otro, saben que tenían un truco, le subían al alcohol en impuesto, 20 por ciento y ellos le aumentaban 40, aumentaban el precio del producto y le echaban la culpa al Gobierno, el Gobierno era como el alcahuete, nada más que no aumentaban lo del impuesto, sino el doble, y aprovechaban para echarle la culpa al Gobierno. Lo único que estamos demandando respetuosamente es que todos sigan ayudando y cumpliendo, ya no hay privilegios fiscales, no van a poder”, agregó el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal elogió a Raquel Buenrostro Sánchez, entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Es una eminencia y es honesta, entonces no hay influyentismo que valga, además que tengan la seguridad que sus impuestos, mejor dicho las contribuciones son en beneficio del pueblo, no para favorecer a políticos, a veces la gente no pagaba, decía, cómo si se lo roban todo, y va muy bien el paquete, equilibrado en cuanto a ingresos, de esta considerado un incremento en presupuesto para programas de Bienestar, para adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento en pensión”, insistió.

“Se está considerado un incremento en presupuesto para programas de bienestar, para adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento en pensión y traemos el presupuesto para concluir el Tren Maya, los programas del Istmo, para terminar de integrar la refinería de Dos Bocas, para financiar las dos plantas coquizadoras, para modernizar las refinerías”, abundó.

“Para construir las dos nuevas plantas hidroeléctricas para resolver el problema del abasto eléctrico en toda la península, lo mismo la [Comisión Federal de Electricidad] CFE ya tiene presupuesto para resolver la interconexión en el norte, de sonora a Baja California, que no falte electricidad en Baja California Sur, en particular Los Cabos, de 34 proyectos eléctricos, 16 tienen que ver con la modernización de hidroeléctricas”, finalizó López Obrador.