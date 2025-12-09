Diputados aprueban, en lo general, prohibición de vapeadores

Este martes, la mayoría en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general reformas a la Ley General de Salud, para prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos, y para eliminar la obligatoriedad de destinar al menos el 8 por ciento del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) a la atención de enfermedades graves de la población sin seguridad social.

Las modificaciones fueron avaladas con 324 votos a favor y 129 en contra de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Movimiento Ciudadano (MC) y del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Julio César Scherer Pareyón.

Las reformas sancionan con entre uno y ocho años de cárcel la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas y dispositivos análogos.

Durante el debate, diputados de oposición vapearon en tribuna y advirtieron que la reforma criminaliza a los consumidores e incentiva un mercado negro controlado por el crimen organizado. La diputada de MC, Iraís Reyes, calificó las modificaciones como absurdas, al plantear sanciones superiores a las establecidas para la violencia contra las mujeres, la divulgación de fotografías íntimas sin consentimiento, la venta de armas y la portación de armas prohibidas o drogas.

“Más prohibiciones es igual a más mercado negro y más dinero para los carteles”, afirmó Reyes, quien acusó que las reformas parecen diseñadas para que el crimen organizado siga creciendo. “Esto no es salud pública, esto es un regalo del Gobierno envuelto para el crimen organizado”, declaró mientras mostraba una caja de regalo.

La diputada del PRI, Ana Isabel González, alertó que la reforma abre la posibilidad de que cualquier persona que adquiera un vapeador pueda ser sancionada con hasta ocho años de cárcel y multas de hasta 225 mil pesos. “Nosotros estamos totalmente en contra de que se le venga a jugar de nueva cuenta el dedo a la boca a las y los mexicanos, pensando que es algo de salud y que realmente los va a perjudicar”, expresó.

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que la reforma también modifica el FONSABI al eliminar los porcentajes de recursos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas, y acusó a la mayoría de pretender apropiarse de la bolsa del fondo. “Quieren destruir y hacerse de la bolsa completa del FONSABI, un fondo que en los últimos ocho años claramente fue saqueado por el Gobierno de Morena”, cuestionó.

En defensa del dictamen, Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud y diputado de Morena, argumentó que los vapeadores explotaron vacíos regulatorios y dirigieron estrategias comerciales hacia niñas, niños y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa. “La salud de nuestra juventud no está en venta”, declaró Zenteno, quien reconoció que la reforma elimina los porcentajes previamente establecidos para la distribución del 11 por ciento de los recursos asignados al FONSABI.

Durante la sesión, el diputado de Morena Guillermo Santiago mencionó la detención del ex gobernador de Chihuahua. César Horacio Duarte Jáquez, y la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el PAN nombró representante para América del Norte. El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, pidió a la mayoría decretar un receso para reflexionar respecto al tipo penal contenido en el dictamen, al advertir que la redacción podría utilizarse para extorsionar a ciudadanos.