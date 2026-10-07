Diputados aprueban Ley Catastral, entre acusaciones de ‘predialazo’

La Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, que homologa trámites y servicios catastrales en todo el País, con 299 votos a favor y 92 en contra de la oposición.

El proyecto pasó al Senado de la República en medio de señalamientos por invasión de la esfera municipal y por la concentración de información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, crea el Plan Nacional Catastral y el Plan Nacional Registral, que se instrumentarán a partir de una Clave Única Catastral y de un identificador único e irrepetible asignado a cada inmueble del País, el cual permanecerá vinculado al predio con independencia de los cambios de titularidad o de sus características físicas.

La nueva legislación establece también una Cédula Única Catastral y Registral, un registro estandarizado que concentrará los elementos mínimos para la identificación y ubicación única del predio, con el fin de permitir la vinculación entre la información catastral y la registral.

El ordenamiento dispone la creación de una Plataforma Nacional Catastral, una solución tecnológica desarrollada y administrada por la ATDT, mediante la cual se gestionarán trámites, se consultará cartografía, se hará interoperable la información de las autoridades responsables y se realizará el pago del impuesto predial por medios digitales.

La aprobación ocurrió luego de que la mayoría avaló una reserva presentada por Morena para establecer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la ATDT y las autoridades catastrales podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el cumplimiento de la ley.

Legisladores de oposición advirtieron que la norma implicaría un “predialazo”, al obligar a los municipios a actualizar los valores catastrales y a asumir, sin apoyo de la Federación, el proceso del nuevo sistema de homologación.

Carmen Rocío González, Diputada del PAN, sostuvo que la ley obliga a los congresos locales a realizar adecuaciones y a prever recursos para su implementación, aunque al mismo tiempo establece que no habrá recursos federales para cumplir con las nuevas obligaciones de estados y municipios.

“Obliga sin recursos a los municipios a adoptar una plataforma nacional, implementar una Clave Única Catastral utilizando modelos de homologación y mantener actualizada su cartografía () eso no es una coordinación entre iguales, si desde el centro se establecen las reglas y desde lo local solamente se tiene la obligación de cumplirlas”, indicó González.

La legisladora señaló que las actualizaciones catastrales ya constituyen una obligación municipal prevista en la ley, la cual determina que deben realizarse con responsabilidad y considerando la capacidad de pago de las familias.

“No tenemos ninguna duda de que esta iniciativa es un silencioso ataque a la propiedad privada. Van contra los esfuerzos de millones de familias que han forjado un patrimonio”, afirmó.

El Diputado Arturo Yáñez, del PRI, coincidió en que la actualización de los valores catastrales abre la puerta a un incremento en el cobro del impuesto predial.

“Hoy, lo que busca Morena es sanear sus fallidas finanzas a costa del patrimonio de ustedes los mexicanos. Quieren meterle la mano al bolsillo de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso una cosa es que el Gobierno actualice cuánto vale tu casa y otra cosa muy diferente es que cuando lo actualice descubra cuánto más te puede cobrar”, dijo.

La Diputada Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, acusó que, bajo la narrativa de la homologación y la modernización de los catastros, la ley construye un modelo en el que las decisiones tecnológicas y de implementación quedarán subordinadas a la Federación.

“El Artículo 7 plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación será la encargada de diseñar los planes nacionales, definir los modelos de homologación, desarrollar y administrar las plataformas, emitir los estándares técnicos, habilitar los accesos y supervisar la implementación en estados y municipios, eso rebasa una simple homologación”, advirtió.

Reyes planteó el riesgo de aprobar una legislación que concentrará en una sola agencia federal la información catastral y registral de millones de personas sin que se conozcan las reglas de seguridad que la protegerán. “Imaginemos el nivel de vulnerabilidad, el riesgo para la certeza jurídica, el impacto si esa información se compromete, se filtra, se roba o cae en manos ajenas como otras veces ha ocurrido”, expuso.

La Diputada Tatiana Ángeles Moreno, de Morena, rechazó que el objetivo de la legislación sea concentrar en la Federación facultades de los estados y los municipios, y sostuvo que su fin es establecer las bases para que esos órdenes de Gobierno compartan información mediante estándares comunes.

Ángeles Moreno afirmó que el proyecto no modifica las tasas del Impuesto Predial a nivel municipal, ya que la determinación y el cobro de esa contribución seguirán siendo facultad exclusiva de ese orden de Gobierno.

“Esta ley no está planteando ningún impuesto y tampoco modifica las tasas del impuesto predial en ningún municipio. Sólo el municipio es la autoridad que regula y determina el Impuesto Predial, nada más. Entonces, no hay que confundir las cosas, la Federación lo que hará en esta propuesta es garantizar un mejor inventario de los predios municipales”, reiteró.

La minuta será analizada por el Senado de la República, donde se definirá el futuro de un esquema que obligará a estados y municipios a adecuar su marco normativo y su cartografía para incorporarse a la Plataforma Nacional Catastral.