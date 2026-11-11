Diputados aprueban presupuesto para 2027 con $10.6 billones; recortan $6 mil millones al INE

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un gasto de 10.6 billones de pesos y un recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

La aprobación se dio tras 19 horas de debate, con 352 votos a favor de Morena y sus aliados y 130 en contra de las bancadas del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, que previamente había votado a favor en lo general, además del voto en contra de la Diputada del Partido del Trabajo Aracely Cruz.

Del gasto aprobado, un billón 133 mil millones de pesos corresponden a inversión, 1.25 billones a programas sociales, un billón 106 mil millones a salud y 3 billones 48 mil millones a gasto federalizado.

Los legisladores desecharon una a una las más de mil 700 reservas con las que las bancadas buscaban reasignar recursos.

La única modificación avalada por la mayoría fue el recorte al INE, cuyos recursos se reasignaron a programas como La Escuela es Nuestra y los Cendis del PT.

“Ese INE que ustedes dicen que no se toca, hoy se toca y se reasignaron 6 mil millones de pesos, porque si tenían dinero para sus moches de obras y para la familia del famoso artista decadente en una novela de amoríos del famoso Alfredo, ese bandido que le robó tanto al INE; el INE de Córdova y el INE de la corrupta de Taddei”, señaló la morenista Andrea Navarro.

La oposición demandó reducir los recursos destinados a las obras insignia de la pasada Administración federal y las acusó de operar con pérdidas y con irregularidades.

“(El Tren Maya y el Tren Interoceánico) no sólo pierden dinero todos los días, sino que tienen una historia de corrupción criminal, tienen una historia de moches y de muerte. Hay que recordarlo en este presupuesto, porque ustedes le están dando 42 mil millones de pesos a los negocios del clan de los hijos del ex Presidente López Obrador, 42 mil millones de pesos al clan de los Amílcar”, acusó el panista Homero Niño de Rivera.

El legislador se refirió al descarrilamiento del Tren Interoceánico, obra coordinada por Gonzalo López Beltrán, en el que murieron 14 personas. Ninguna de esas reservas prosperó.

La panista Margarita Zavala criticó que el recorte al árbitro electoral ocurriera en uno de sus peores momentos y sostuvo que, pese a que Morena intenta deslindarse de él, el INE encabezado por Guadalupe Taddei es el de las elecciones más violentas, el de los acordeones y el de la sobrerrepresentación que convirtió el 54 por ciento de los votos de la mayoría en el 75 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados.

“¿Qué sabe Taddei?, que cuando reclamaron periodistas valientes sobre Picacho 259, a la fecha ni siquiera quisieron acordonar ese edificio; hoy no debe de haber nada. ¿Qué sabe Taddei de ustedes que hoy cambian de tema?”, planteó.

Por segundo día consecutivo, los reproches a MC por votar junto con Morena en lo general llegaron a la tribuna de San Lázaro.

El priista Arturo Yáñez subió con un par de tenis, uno naranja y otro guinda, y les lanzó: “Presúmanlos en el País y díganles que ustedes son un movimiento migajero, que son un movimiento de chapulines, que son un movimiento de esquiroles de Morena”.

El legislador expresó que los recursos pactados para Jalisco y Nuevo León se destinen a necesidades de agua limpia y transporte.

La morenista Merilyn Gómez Pozos rechazó que exista un acuerdo entre el Gobierno de Jalisco y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que el dictamen materializa un rescate a esa entidad.

“Eso es completamente falso, nuestra Presidenta no hace acuerdos con represores, nuestra Presidenta no hace acuerdos con corruptos (...) dejen de estar de lambiscones, lo que estamos materializando en este dictamen es el rescate a Jalisco por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.

En respuesta, la emecista Gloria Núñez le recordó que ella misma usó tenis en la tribuna y que trabajó con el ex Gobernador Enrique Alfaro.

“Es lastimoso que se olvide de su origen”, lanzó.

La Diputada del PT Margarita García pidió además llevar perros al recinto para detectar a legisladores que, dijo, consumen drogas o guardan mariguana en sus oficinas.