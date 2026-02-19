Diputados aprueban que el abuso sexual se persiga de oficio, pero reduce penas de prisión

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum para que el abuso sexual se persiga de oficio y amplía la definición de abuso sexual. Sin embargo, baja la pena de prisión a quien cometa el delito, aunque prevé aumentos en casos con condiciones más graves.

La reforma busca que la autoridad pueda investigar sin que la víctima tenga que cargar sola con el arranque del proceso, y fija un criterio para evitar que el comportamiento de la víctima se use en su contra.

“El silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento”, establece.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, defendió que el cambio también aclara qué conductas entran en el delito para cerrar espacios de impunidad.

De esta manera, se establece que el abuso sexual es cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, “tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.



PT exige revisar la pena y advierte que el cambio puede “eclipsar” la reforma

El punto que encendió el debate fue la reducción del rango de prisión para la sanción base: pasa de 6 a 10 años a 3 a 7 años, aunque se amplían agravantes y se agregan medidas como reparación del daño y talleres.

Desde el PT, Mary Carmen Bernal dijo que acompañaban el dictamen, pero puso distancia por la baja en la pena y pidió revisarla después. “No estoy tan de acuerdo en la disminución de la pena”.

En la misma bancada, Lilia Aguilar planteó que el PT buscará corregir el recorte porque puede opacar el avance del resto de la reforma y cuestionó que las agravantes alcancen para equilibrarlo.

Morena respondió que el ajuste no se hizo para relajar el castigo, sino para volver más eficaz la ruta de justicia y reparación, y aseguró que el endurecimiento de agravantes mantiene un mensaje de sanción. “Decisión técnica y estratégica”, indicó.

En el PAN, Margarita Zavala reconoció que hubo discusión por la reducción, pero sostuvo que el modelo se compensa si se aplican agravantes y medidas de rehabilitación y prevención.