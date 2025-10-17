Diputados aprueban reforma a la Ley del IEPS con más impuestos a refrescos, sueros y cigarros

Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México aprobaron por mayoría una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con un incremento de impuestos a refrescos, electrolitos orales y cigarrillos.

El bloque oficialista aprobó en lo general, con 351 votos, la reforma a la Ley del IEPS que forma parte del paquete económico 2026. La oposición rechazó el dictamen por el aumento de impuestos a diversos productos con 129 votos.

Durante el inicio de la discusión en lo particular, en la que se analizaron 220 propuestas de modificación, los legisladores aceptaron una reserva para que las bebidas con edulcorantes tengan un impuesto de 1.5 pesos por litro. Esto se dio luego de un acuerdo al que llegó el Gobierno y las empresas refresqueras.

La Ley del IEPS establece un incremento de impuesto de 1.64 pesos en 2025 a 3.08 pesospor litro en 2026 a bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expanden en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos.

El mismo impuesto de 3.08 pesos será impuesto a los sueros que no estén elaborados solamente con cuatro ingredientes recomendados por la Organización Mundial de la Salud: glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

Se tiene previsto que, durante el análisis de las reservas, Morena y sus aliados acepten reducir el impuesto a 1.5 pesos para las bebidas que contengan endulzantes no calóricos.

Los cigarros también tendrán nuevos impuestos que se aplicarán de forma gradual. En 2026, cada uno tendrá una cuota extra de 0.85 pesos y para el 2030 aumentará a 1.15 pesos.

El impuesto a los juegos y sorteos pasará del 30 al 50 por ciento para desincentivar su uso. Los juegos, apuestas y sorteos en internet tendrán un impuesto del 50 por ciento.

También habrá un impuesto de 8 por ciento a la enajenación de videojuegos con contenidos violentos no apto para menores de 18 años en formato físico, y para los servicios que permitan el acceso o descarga de dichos videojuegos.

Luego de casi 12 horas de debate, y de que Morena rechazó todas las propuestas de modificación presentadas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley del IEPS con 337 votos a favor y 126 en contra.

Morena y aliados defienden reforma a Ley del IEPS

El debate de la reforma a la Ley del IEPS inició con Morena, el PT y PVEM defendiendo la reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Daniel Murguía Lardízabal, Diputado de Morena, subió a tribuna para presentar la reforma y destacó que el Gobierno federal espera recaudar 761 mil millones de pesos solo por el impuesto del IEPS.

“Entre los objetivos principales de esta reforma y adiciones destacan, primero, reducir el consumo de productos nocivos para la salud, como el tabaco, las bebidas azucaradas y los productos con nicotina mediante el ajuste de cuotas y tasas del IEPS”, dijo Murguía.

Otro objetivo, según el diputado de Morena, es “modernizar y ampliar la base de impuestos incorporando nuevos productos y servicios a la base tributaria como lo son las bolsas de nicotina, bebidas con edulcorantes, juegos y sorteos con apuestas digitales, videojuegos con contenido extremo, violento y para adultos”.

José Antonio López Ruiz, legislador del Partido del Trabajo, destacó que con los “impuestos saludables” se busca reducir en un 7 por ciento las enfermedades que están relacionadas al consumo de bebidas azucaradas.

“Este impuesto busca reducir el consumo en un 7 por ciento, pero busca una recaudación de 41 mil millones de pesos, recursos que serán destinados íntegramente a programas de salud, prevención y atención médica y esto ya lo estamos viendo con los funcionarios de Hacienda”, indicó López Ruiz a nombre de su partido.

Héctor Pedroza Jiménez, diputado del PVEM, también salió en defensa del dictamen, al señalar que “el objetivo es recaudar con propósito, es decir, generar un impuesto que pueda canalizarse hacia programas preventivos, campañas de alimentación saludable y el fortalecimiento del sistema público de salud”.

La oposición critica nuevos impuestos

Los partidos de oposición cuestionaron el dictamen por el aumento de impuestos que la gente deberá pagar al comprar diversos productos.

Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, criticó a Morena por decir que destinará los impuestos del IEPS al sector salud, pero esto no se refleja en muchos mayores recursos para hospitales.

“Con todos esos impuestos el gobierno espera recaudar más de 270 mil millones de pesos el próximo año. Pero ¿a dónde va ese dinero? A la misma bolsa de siempre, gasto corriente, programas sin reglas claras y obras que no pasan la lupa de la transparencia”, dijo Elizondo desde tribuna.

Víctor Samuel Palma, Diputado del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó el impacto que los nuevos impuestos tendrán en el bolsillo de los mexicanos.

“El resultado inevitable será una escalada de precios que aumentará la pesada crisis económica en la que viven muchas familias mexicanas que ven cómo sus ingresos no dan para cubrir ni lo básico”, expresó Palma.

Paulo Gonzalo Martínez López, integrante del Partido Acción Nacional, se sumó a esta crítica por la afectación que tendrá la población.

“En la mayor hipocresía de Morena, siempre andan diciendo que primero los pobres. Pero este aumento pega directamente a los pobres, a los que menos tienen, pega directamente a las familias que compran un sobrecito para hacerse agua de sabor a la hora de la comida, a las tiendas que sostienen un hogar y a los trabajadores”, señaló.