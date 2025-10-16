$!Diputados aprueban reforma al Código Fiscal; oposición denuncia ‘terrorismo fiscal’

Con 335 votos a favor y 122 en contra, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó, con cambios, las reformas al Código Fiscal de la Federación, en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación 2026. El documento fue enviado al Senado para continuar su trámite legislativo. Los sufragios a favor fueron emitidos por Morena y sus aliados, los legisladores del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Entre las reformas más relevantes se encuentra la adición del artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que prestan servicios en México a permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto significa operaciones en plataformas digitales de streaming, compras o servicios de transporte, entre otras. En caso de incumplimiento, se contempla el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Además, se modificó el artículo primero transitorio, para que las nuevas obligaciones para plataformas digitales entren en vigor el 1 de abril de 2026. Asimismo, se eliminó la fracción X del artículo 124, que establecía como causal de improcedencia del recurso de revocación, cuando el contribuyente manifestara desconocer el acto fiscal en su contra. La Diputada por Morena, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, señaló que la fracción eliminada no fortalecía la actuación de la autoridad fiscal, además de que debilitaba la garantía de defensa y la certeza jurídica de la ciudadanía. Además, la reforma refuerza las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria para combatir la evasión fiscal, mediante el uso de facturas falsas y otras prácticas indebidas. Uno de los principales cambios otorga al SAT la facultad de negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a personas morales cuyos representantes, socios o integrantes hayan estado vinculados previamente con empresas sancionadas por emitir comprobantes fiscales falsos, participar en esquemas de evasión o tener créditos fiscales firmes sin solventar. Esta medida busca impedir que contribuyentes con antecedentes problemáticos continúen operando bajo nuevas razones sociales. Además, dota al SAT de facultades para presentar querellas penales contra quienes emitan facturas falsas. Aunado a lo anterior, la reforma refuerza los requisitos de validez de los comprobantes fiscales digitales (CFDI). A partir de la entrada en vigor, deberán respaldar operaciones reales, existentes y actos jurídicos verdaderos. De no cumplir con este criterio, se considerarán falsos, y las personas involucradas, incluidos representantes legales, podrían enfrentar acciones penales.

El SAT también podrá verificar directamente si un comprobante fiscal digital corresponde a una operación real mediante visitas de verificación, las cuales tendrán un plazo máximo de 24 días hábiles. Estas visitas se enfocarán exclusivamente en comprobar la existencia de las operaciones, sin implicar una auditoría completa ni la determinación de adeudos fiscales. Durante estas visitas, la autoridad fiscal podrá suspender de inmediato la emisión de facturas digitales, como medida preventiva para evitar que se sigan generando comprobantes falsos, mientras se desarrolla el procedimiento. El proceso incluirá plazos definidos, así como etapas claras para la presentación y valoración de pruebas por parte del contribuyente, en aras de dar celeridad y certeza jurídica. Además, se otorga la posibilidad de publicar en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, el nombre y el Registro Federal de Contribuyentes de las personas físicas o morales que hayan emitido comprobantes fiscales falsos. Los contribuyentes que hayan recibido esas facturas tendrán un plazo de 30 días naturales para corregir su situación mediante una declaración complementaria, a fin de evitar sanciones adicionales. La Diputada de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché, explicó que el nuevo artículo 30-B “integra y vincula al marco vigente de obligaciones de las plataformas digitales”, y que su objetivo es que la autoridad fiscal “cuente con toda la información necesaria para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”. Sin embargo, diputadas y diputados de oposición expresaron fuertes críticas contra las reformas fiscales, al considerar que vulneraban derechos de los contribuyentes y concentran facultades excesivas en el SAT. También hubo reclamos por la prisa legislativa y la falta de revisión detallada del dictamen. El Diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, consideró que se trata de un “Código Fiscal Espía”, porque “permite la intromisión directa del SAT, obliga a las plataformas digitales a dar acceso irrestricto a toda la información personal de compradores, vendedores, de usuarios de las plataformas digitales. ¿Para qué? Para husmear en tu vida personal, para conocer tus movimientos personales”. Rechazó que los cambios al Código Fiscal fueran una herramienta eficaz contra la evasión y criticó que el dictamen criminaliza errores fiscales menores. “Este Código Fiscal solo quiere castigar a los contribuyentes por simples errores, criminalizarlos, pero no hay ninguna corresponsabilidad del gobierno”, enfatizó.