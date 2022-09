Diputados aprueban reforma que deja a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la polémica iniciativa presentada por la Diputada priista Cristina Ruiz Sandoval, la cual plantea que la presencia militar se extienda un año más, en lugar de que sólo sea hasta el 2028, como lo había propuesto su compañera Yolanda de la Torre. No obstante, hoy en el Pleno se modificó para que sea hasta 2028 como en el propuesta original.

Hoy, la discusión comenzó en punto de las 09:17 horas en San Lázaro, después de que legisladores del PAN, PRD y MC presentaron mociones suspensivas con el fin de detener el debate del dictamen y regresarlo a la Comisión; sin embargo, la mayoría rechazó los recursos.

Durante la sesión, las diputadas y los diputados han presentado diversos argumentos para frenar el proyecto, mientras que otros han emitido su posicionamiento a favor.

En el debate, el Diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez, fijó su postura en contra del dictamen respecto a la Guardia Nacional; en tanto, su compañera, la Diputada Julieta Mejía, refirió que no hay razón para mantener al Ejército en las calles y que mientras no se fortalezcan las policías locales, no se podrá desmilitarizar al país.

Por su parte, el Diputado del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, se posicionó a favor del dictamen al referir que tiene cuatro ejes importantes, entre los que destacó, el incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad y que ésta se lleve a cabo con enfoque de derechos humanos.

En tanto, el Diputado Fernández Noroña comentó que ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es una decisión correcta, considerando la actual coyuntura política y social que vive el país.

Carlos Iriarte Mercado, Diputado del PRI, se mostró a favor de la iniciativa bajo el argumento de que el plazo que se fijó para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no ha sido suficiente para la consolidación de la Guardia Nacional.

Otra postura a favor fue la de la Diputada de Morena, Andrea Chávez, quien aseguró que se necesita a las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y con tareas detalladas en materia de seguridad, mientras la Guardia Nacional se consolida.

Además de extender la participación del Ejército y la Marina, el PRI propuso la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores, con el fin de dar seguimiento a la reforma, así como obligar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir en cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil.

La iniciativa provocó la “suspensión temporal” de la coalición Va por México, pues el PAN y el PRD consideran que con el proyecto legislativo priista se camina hacia “la militarización” del país.

Días después, las dirigencias del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática hicieron un llamado a los legisladores del tricolor a retirar y votar en contra de la propuesta de reforma.