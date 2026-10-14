Diputados aprueban techo de deuda por 1.7 billones para 2027

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, que contempla ingresos totales por 10.6 billones de pesos y autoriza un endeudamiento neto interno de hasta 1 billón 700 mil millones de pesos. La votación registró 331 votos a favor y 118 en contra.

Del total de ingresos previstos, 9.16 billones de pesos corresponderán a ingresos presupuestarios y 1.7 billones de pesos a deuda. El texto aprobado autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo ejercicio.

Morena y sus aliados sumaron los votos necesarios para avalar el dictamen. Entre los sufragios a favor se contaron los de los diputados de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez Rivera.

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, la deuda aumentó 2.7 billones de pesos. Con el monto autorizado para el próximo ejercicio fiscal, el incremento acumulado se ubicaría en alrededor de cuatro billones de pesos, cifra que, según diputados de la Oposición, convertiría al actual en el Gobierno con el mayor endeudamiento en sus primeros tres años.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jericó Abramo, advirtió que el país contrata deuda para cubrir el costo financiero de la deuda ya existente. Detalló que ese costo fue de 615 mil millones de pesos en 2018, de un billón 79 mil millones de pesos en 2023 y de un billón 150 mil millones de pesos en 2024, y que, según la Ley de Ingresos de la Federación 2027, alcanzaría 1.67 billones de pesos en ese año.

“¡Fuera máscaras! 1.7 billones de techo de deuda viene planteado en este paquete de ingresos para pagar 1.67 billones de pesos de la tarjeta de crédito. Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses a la tarjeta de crédito. Estamos pidiendo prestado para pagar la despensa”, expresó Abramo, quien intervino con letreros con la leyenda “Solución al IMSS”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Núñez, señaló que el endeudamiento aprobado elevará la deuda a 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como resultado de un gasto superior a los ingresos del país, y advirtió que insistir en esa vía puede deteriorar la calificación crediticia de México.

“Cuando Morena llegó a la Presidencia, en 2018, la deuda se encontraba alrededor del 44 por ciento del PIB. Lo anterior desmiente totalmente el mito de la disciplina fiscal, ya que los Gobiernos de Morena han endeudado a México a un ritmo de 2 mil 665 millones de pesos por día. Escúchese bien, 2 mil 665 millones de pesos por día, calculándose que cada mexicana y mexicano debemos aproximadamente, en promedio, 142 mil pesos”, sostuvo.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vázquez, calificó el endeudamiento de los últimos tres años como sin precedentes y afirmó que los recursos no se tradujeron en infraestructura, mejoras a los servicios de salud, atención a familias afectadas por huracanes e inundaciones ni en acciones para la competitividad del país.

“Cerca de 1.6 billones de pesos destinados al costo financiero de la deuda. Endeudarse para pagar lo que ya debemos. ¿Y cuánto queda para resolver los problemas de la gente? Para rescatar servicios de salud, para apoyar a las familias, por ejemplo, de Ensenada afectadas por huracanes e inundaciones como la tormenta tropical Rachel, que azotó en días recientes nuestra entidad”, planteó. Agregó que la deuda debe convertirse en infraestructura y bienestar, y no en un pasivo mayor para los contribuyentes.

En defensa del dictamen, la diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala, indicó que seis de cada diez pesos proyectados como gasto para 2027 provendrán de la recaudación tributaria. Precisó que los ingresos totales previstos ascienden a 10 billones 636 mil millones de pesos, de los cuales 6 billones 263 mil millones corresponden a la recaudación de impuestos.

“Estas cifras muestran la importancia que tiene el sistema tributario para financiar las responsabilidades del Estado y, sobre todo, la necesidad de fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y el combate a la evasión fiscal”, dijo.