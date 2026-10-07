Diputados avalan Ley Antimemes con 325 votos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 7 de octubre de 2026, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor conocida como “Ley Antimemes”, que sanciona con hasta 4.6 millones de pesos a los proveedores de servicios de internet que omitan retirar obras, imágenes, voz, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.

La votación registró 325 sufragios a favor, 114 en contra y una abstención, con el respaldo de Morena y sus aliados. La iniciativa fue propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reforma hace corresponsables a los proveedores de servicios de internet de las infracciones cometidas en entornos digitales mediante un esquema de responsabilidad secundaria. El texto les exige una política que prevea la terminación del servicio a infractores reincidentes y les atribuye responsabilidad por las infracciones de las personas usuarias cuando el proveedor “contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma”.

Las multas previstas van de 117 mil 310 pesos a más de 4 millones 692 mil pesos, además de una sanción adicional de 100 y hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien persista en la infracción. Los montos serán establecidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El debate comenzó con casi una hora de retraso y se desarrolló en un Pleno semivacío. La diputada Gloria Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que el respeto a los derechos de autor en internet es necesario, pero advirtió que la propuesta del Ejecutivo no garantiza la defensa de los usuarios señalados como infractores ni precisa cómo se comprobará la reincidencia, quién revisará las decisiones de la plataforma o cuál será el procedimiento para suspender el servicio.

“En la práctica, las medias propuestas pueden incentivar a los proveedores a que revisen constantemente a sus usuarios para evitar ser sancionados, existiendo así el riesgo de que con ello se efectúe la privacidad y la libertad de la expresión en internet, ya que es imposible perseguir la reincidencia sin vigilar de manera permanente a los usuarios, lo que desmiente la premisa relativa a que no habrá monitoreo”, señaló la legisladora.

Núñez Sánchez agregó que la multa de 4.6 millones de pesos llevará a los proveedores a eliminar publicaciones como memes, parodias o citas periodísticas ante la mínima reclamación, e incluso a suspender cuentas sin certeza de que exista una infracción al derecho de autor. “El monto excesivo de estas multas convierte la remoción en un mecanismo de censura en sí”, afirmó.

El diputado Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que la reforma no define qué es un infractor reincidente, cuántas infracciones se requieren para esa clasificación ni quién lo acredita, y tampoco especifica cómo ni ante quién se defenderá el usuario. “Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo en la calle la gente le llama ‘Ley Antimeme’”, expresó.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una moción suspensiva en la que advirtió que la reforma contiene un “error de esos que suscitan risa”, aunque se negó a revelarlo. Solicitó a la mayoría posponer la discusión para abrir un debate con especialistas y medios de comunicación. “Yo que ustedes sí le diría al líder de mayoría: ¿y por qué no lo votamos cuando menos la semana que entra para encontrar el gazapo? Chequen lo que quiere decir en el diccionario gazapo, para encontrar el gazapo que hicieron”, dijo antes de que su moción fuera rechazada.

La diputada Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que la reforma busca obligar a los proveedores a retirar el servicio de internet cuando al Gobierno le incomode un contenido, una publicación, un meme, una caricatura, una parodia o una opinión. Añadió que los enemigos de México son los narcotraficantes, los huachicoleros y los narcopolíticos, no quienes critican al régimen.

“Han existido críticas siempre, cada sexenio, nunca habíamos visto a un gobierno que tuviera la piel tan delgadita. En este régimen solo quieren poder, dinero y privilegios, no quieren escuchar a los mexicanos (...) México necesita libertad para hablar sobre las acusaciones en contra de Rocha Moya, sobre los contratos millonarios de Amílcar Olán, sobre los negocios de ‘Andy’ López Beltrán, sobre el descaro de Inzunza de seguir en su silla como legislador”, declaró.

En defensa del dictamen, el diputado Raúl Villaseñor, de Morena, indicó que la expansión de las plataformas y los servicios digitales trajo consigo riesgos como la reproducción no autorizada, la explotación indebida y la vulneración de los derechos de autor. Afirmó que la reforma garantiza un equilibrio entre la protección de esos derechos y el desarrollo de la economía digital.

“Las plataformas digitales en la actualidad no sólo son comunicación, concentran poder, información y ganancias y se deben resolver no solamente en los escenarios futuros, sino en los presentes para garantizar debidamente los derechos de los creadores”, sostuvo el legislador, quien rechazó que la minuta sea punitiva o esté dirigida contra los proveedores de servicios de internet, al afirmar que su propósito es establecer reglas claras para usuarios, creadores y proveedores.

La reforma fue avalada previamente por el Senado de la República y había recibido el visto bueno de las comisiones de la Cámara de Diputados. Organizaciones como Artículo 19 alertaron respecto a los riesgos que la legislación representa para la crítica, la sátira y el humor en entornos digitales.