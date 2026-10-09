Diputados buscan aprobar Ley de Ingresos 2027 antes del plazo legal

La Cámara de Diputados alista para la semana del 12 al 16 de octubre la aprobación de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2027, pese a que la legislación le concede plazo hasta el 20 de octubre próximo, según informó este viernes el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

La Comisión de Hacienda fue convocada a reunirse el 12 de octubre a las 13:00 horas para analizar tres dictámenes que fueron circulados entre los legisladores desde el 8 de octubre.

Los documentos corresponden a la Ley de Ingresos y a las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, entregadas el pasado 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del Paquete Económico.

Una vez aprobados en comisión, los dictámenes serán turnados a la Mesa Directiva con el objetivo de que su discusión en el Pleno inicie el 13 de octubre y continúe el día 14.

Monreal Ávila precisó que, en caso de no concluir la discusión y eventual aprobación de los tres instrumentos, prevén celebrar una sesión adicional el 15 de octubre.

“Tenemos una fecha fatal que concluye el 20 de octubre, queremos terminar antes para enviarla al Senado y el Senado haga lo propio, y después de la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la Ley de Impuesto sobre la Renta, viene, después de que se aprueben, viene el Presupuesto de Egresos, que los dos son los principales instrumentos económicos y financieros que tiene el Estado mexicano”, declaró el legislador.

El 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Aduanera, así como la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal junto con el Paquete Económico para el ejercicio 2027.

En el mismo recinto legislativo está programada para el 16 de octubre a las 11:30 horas, la comparecencia de Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.

Concluido el trámite de los ingresos en la Cámara de Diputados, los dictámenes pasarán al Senado para su revisión, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación quedará como el siguiente instrumento del Paquete Económico por discutir, cuya aprobación corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Diputados.