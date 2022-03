Diputados de la 4T descalifican respuesta de AMLO a europeos; vergüenza para México, dice PRI

Gerardo Fernández Noroña y Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Diputados de los grupos parlamentarios de los partidos del Trabajo (PT) y Morena, respectivamente, descalificaron el pronunciamiento del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que llamó “borregos” a los integrantes del Parlamento Europeo, tras aprobar una resolución en la que sostienen que México es el País más letal para ejercer el periodismo.

Armendáriz Guerra reaccionó en su cuenta de la red social Twitter y calificó de “burdo” el contenido del posicionamiento, difundido, la noche de ayer jueves por la Presidencia de la República, a través de sus canales oficiales de comunicación.

“Por favor @SRE_mx favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del @GobiernoMX @lopezobrador_”, tuiteó la también empresaria y ex funcionaria pública federal, durante la Administración de Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, tras confirmarse la autenticidad del pronunciamiento emitido por el Gobierno de México, que fue leído esta mañana por el propio Presidente López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, la Diputada de Morena cambió su postura.

“Efectivamente el comunicado es real. Me metí al texto provocativo del parlamento. Mi solidaridad con la respuesta de @lopezobrador_ que no es una pieza de diplomacia, pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión”, corrigió en otro tuit.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, también se dijo sorprendido por la respuesta del Presidente López Obrador. “Me parece muy desafortunado. Pensé que era falso. Pero me parece, por decirlo suave, poco diplomático; podría ser enérgico sin ser panfletario”, escribió el diputado del PT en Twitter.

A pesar de las críticas, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, señaló que el Presidente López Obrador rechazó la postura de los diputados europeos, a quienes les exigió respeto.

“Ante la resolución del parlamento europeo, el pdte @lopezobrador_ rechazó su postura porque no corresponde a la verdad. En :bandera-mx: se protege a periodistas y defensores de DDHH. Atendemos las causas que originan violencia y una estrategia de seguridad que avanza. Pedimos respeto”, tuiteó el vocero del Gobierno de México.

Mientras que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República urgió al presidente López Obrador a “rectificar” la posición con la que calificó de “borregos” a los diputados del Parlamento Europeo.

“El Presidente de la República ha perdido piso y nadie a su alrededor es capaz de advertírselo. Hago un llamado al Ejecutivo Federal a rectificar su posición respecto a las observaciones que ha hecho el Parlamento Europeo sobre la violencia contra las y los periodistas en México”, planteó el líder del grupo parlamentario de MC, Clemente Castañeda Hoeflich.

“Rechazamos y lamentamos el comunicado emitido ayer por el gobierno de @lopezobrador en contra de la Resolución del @Europarl. México debe respetar las cláusulas de derechos humanos y democracias del Acuerdo Global”, tuiteó, Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN).

El líder panista llamó a decirle al presidente López Obrador que la votación en el Parlamento Europeo fue con 607 votos a favor de los periodistas y solo 2 en contra. También agregó que las organizaciones internacionales de derechos humanos han respaldado este posicionamiento por la crisis de violencia que viven los periodistas en México.

Asimismo, el CEN del Partido Revolucionario Institucional señaló que el comunicado emitido por el Gobierno de López Obrador es un claro reflejo que su Administración es “una vergüenza para México” y que “con nula diplomacia, Morena demuestra que su soberbia no conoce límites”.

Mientras que el ex Presidente Vicente Fox Quesada llamó “Uuleroooo!!! (sic)” a López Obrador. “Que se sumen como borregos’ no es insulto, dice AMLO sobre carta al Parlamento Europeo”, tuiteó el ex mandatario nacional del 2000 al 2006.

“La derecha se asusta con el comunicado del Gobierno porque estaban acostumbrados a frivolidades, tibiezas y sumisión. Hoy nuestro presidente AMLO y nuestro gobierno asume una postura firme y lo reiteramos: No somos tierra de conquista”, sostuvo, por su parte, José Narro Céspedes, senador de Morena.