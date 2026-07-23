Diputados federales de Sinaloa presentan 97 iniciativas en la actual Legislatura; un legislador concentra casi una cuarta parte

Las diputadas y diputados federales que representan a Sinaloa en la Cámara de Diputados federal han presentado 97 iniciativas como promoventes durante la actual Legislatura, según un recuento elaborado con información de la Dirección General de Apoyo Parlamentario.

El Diputado por el PT, Jesús Fernando García Hernández, representante del Distrito 3 por mayoría relativa, es quien registra la mayor actividad legislativa, con 24 iniciativas, lo que representa casi una cuarta parte del total impulsado por los legisladores sinaloenses.

En segundo lugar se ubica la Diputada por Morena Ana Elizabeth Ayala Leyva, con 15 iniciativas, seguida por el Diputado del PRI de representación proporcional Mario Zamora Gastélum, con 13.

La Diputada de Morena Graciela Domínguez Nava suma 10 iniciativas, mientras que Saray Vázquez Adasa, también de Morena y de representación proporcional, registra nueve; Karina Isabel Martínez Montaño, de Morena por la vía plurinominal, acumula ocho.

En el resto del listado aparecen Jesús Alfonso Ibarra Ramos, con siete iniciativas; Merary Villegas Sánchez, con seis; Felicita Pompa Robles, con tres; y Olegaria Carrasco Macías, con dos.

De los 10 legisladores federales por Sinaloa, ocho pertenecen a Morena, uno al PT y uno al PRI. Siete fueron electos por mayoría relativa en los distritos federales y tres llegaron por la vía de representación proporcional.

El recuento considera únicamente las iniciativas en las que cada diputado aparece como promovente, y está actualizado a julio de 2026, con base en la información de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados.