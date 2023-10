La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sesionó de forma extraordinaria para reiniciar el proceso del juicio de desafuero en contra de Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El Fiscal se reincorporó a su puesto el 25 de septiembre de 2023, tras salir, a las 09:49 horas del día 22 del mismo mes y año, del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, tras ser acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) de varios delitos, entre ellos acusación por retraso de justicia, encubrimiento y feminicidio.

La Sección Instructora de la Cámara baja del Congreso de la Unión reinició el juicio de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), el 15 de diciembre de 2020, para poder ser procesado por el presunto delito de “ejercicio indebido del servicio público”, al supuestamente asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza. Ante ello, el Ministerio Público Federal (MPF) sería notificado, el 11 de octubre de 2023, del reinicio de dicho proceso.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, el presidente de la Sección Instructora de San Lázaro, Jaime Humberto Pérez Bernabe, del grupo parlamentario de Morena, señaló que la Mesa Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión recibió, una semana antes, la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dio 10 días a los diputados para responder a su fallo.

El 15 de diciembre de 2020, el Ministerio Público Federal presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la solicitud de desafuero de Carmona Gándara, al señalar que no cumplió con los requisitos, como: los exámenes de control y confianza para su ingreso al cargo; además de realizar nombramientos de fiscales que tampoco contaban con dichas pruebas.

Ante ello, la Sección Instructora de San Lázaro presentó un dictamen que proponía concluir que los fiscales de los estados no contaban con inmunidad constitucional y, por tanto, la FGR podía actuar en su contra sin necesidad de que la Cámara baja del Congreso de la Unión aprobara su desafuero.

El 14 de septiembre de 2021, Morena y los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), en San Lázaro, votaron por mayoría simple, que Carmona Gándara no tenía fuero federal, por lo que podía ser procesado penalmente.

Sin embargo, el 12 de julio de 2023, por cuatro votos a favor y un sufragio en contra, la mayoría de los ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN, avalaron un proyecto que ratificaba que el fiscal morelense contaba con la protección constitucional que establecía el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

Por tal motivo, si la Fiscalía General de la República quisiera proceder penalmente en contra de Carmona Gándara, primero debería agotar el procedimiento de desafuero ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual debería ser aprobado por las dos terceras partes de los legisladores.

Ello derivado de que el Poder Legislativo de Morelos presentó la controversia constitucional respectiva y la SCJN otorgó una suspensión a efecto de que la FGR no pudiera actuar en contra del fiscal morelense.

Cuauhtémoc Blanco pide al Congreso de Morelos la remoción de Uriel Carmona

El 5 de octubre de 2023, Cuauhtémoc Blanco Blanco, gobernador de Morelos, solicitó al Congreso morelense, en los términos de los artículos 40, 57, 70, 79-B y 122 de la Constitución Política estatal, la remoción de Carmona Gándara, a través de un escrito que envió mientras el titular de la FGEM comparecía en el Poder Legislativo local.

El gobernador pidió la remoción, argumentando que el titular de la Fiscalía estatal no cumplía los requisitos para el cargo, mismos que establecían que no debía de estar sujeto a un proceso penal y además recordó que se ausentó del cargo por más de 30 días, sin mediar una licencia, lo cual exigía la ley correspondiente.

“79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ante el hecho de que la persona titular de la Fiscalía debe cumplir con el requisito de no estar sujeto a proceso penal, así como la carencia de haber obtenido la licencia para separarse del cargo en tratándose de ausencias que excedan de treinta días, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”, explicó.

“Bajo esa tesitura, por su conducto, se somete a consideración de ese Congreso del Estado de Morelos la presente solicitud de remoción, para que, previa valoración respectiva y en uso de sus facultades constitucionales y legales, se brinde el trámite correspondiente”, añadió el gobernador morelense.

Ante los diputados locales, Carmona Gándara se dijo dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar cualquier imputación y destacó ante los legisladores que no tenía de qué avergonzarse.

Asimismo, expuso que en la Constitución estatal no se establecía como requisito de ingreso, para ser designado Fiscal morelense, contar con anterioridad con dichas evaluaciones.

”No soy responsable de ningún delito, he utilizado los medios de defensa a mi alcance, no hay resentimiento, ante autoridades jurisdiccionales, ante los jueces, sin hacer señalamientos ni acusaciones infundadas, sin fabricar pruebas, ésa es la garantía que hay en Morelos, en la Fiscalía del Estado, en efecto, voy a limpiar mi nombre, me estoy defendiendo con la ley de la mano”, indicó Carmona Gándara.

”Sabemos que esto tiene un origen en el campo de lo político, sin embargo, la templanza del Fiscal del Estado y del personal de la Fiscalía del Estado, y la responsabilidad de lo que hacemos, es precisamente para no invadir el campo de lo político, nos vamos a constreñir a hacer nuestro trabajo institucional respetando a las demás autoridades estatales y federales con la ley en la mano, para demostrar que las imputaciones que se hacen en contra de este organismo constitucional autónomo son infundadas”, agregó.

”Eventualmente, voy a limpiar el nombre de la Fiscalía, mi nombre y el de mi familia, y esto se va a aclarar, no he cometido ningún delito, cuento con las evaluaciones correspondientes, las evaluaciones de control y confianza correspondientes, he sido correctamente evaluado y oportunamente evaluado”, sostuvo.

”Es un requisito administrativo de permanencia que se establece en una ley, en una ley nacional, en una ley secundaria, que no puede estar por encima de la Constitución del Estado ni de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, un requisito administrativo no puede estar por encima de la soberanía, de un Estado que integra la Federación”, abundó.

“Pienso seguir trabajando hasta donde Dios lo permita con responsabilidad, garantizando que mi ejercicio siempre va a ser apegado a derecho con respecto a las demás autoridades a las instituciones, tanto del Estado de Morelos, como de la Federación y sobre todo de los morelenses”, finalizó Carmona Gándara.

El 3 de octubre de 2023, Luisa María Alcalde, titular de Gobernación (SEGOB), acusó a Carmona Gándara, de haber asumido el cargo como fiscal morelense, sin aprobar los exámenes de confianza del cargo, por lo que, afirmó, estaría cometiendo un delito.

Durante el Informe del Gabinete de Seguridad, la titular de la Segob aseguró que el fiscal morelense contaba con “un entramado de complicidades” dentro del Poder Judicial Federal y en el Congreso de Morelos.

Alcalde recordó que Carmona Gándaera llegó a la Fiscalía morelense impulsado por el entonces Gobernador Graco Ramírez, por un periodo de nueve años y lo acusó que desde su gestión se le había señalado por su “deficiente actuación e irregularidad” en varios casos en la entidad, entre ellos el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, ocurrido el 2 de noviembre de 2022.

La funcionaria federal afirmó que Carmona Gándara no presentó los exámenes de control de confianza, que la ley establecía para ejercer el cargo de fiscal y los realizó hasta septiembre de 2021 y que reprobó, por lo que Alcalde Luján advirtió que asumir dicho cargo, sin los requisitos correspondientes, constituía un delito.

“No presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal estatal, realizándolos hasta septiembre de 2021, fecha en la que los reprobó. Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito”, insistió.

Alcalde Luján destacó que no podía pasar desapercibido que el 4 de septiembre de 2023, estando en el penal de El Altiplano, el Congreso de Morelos aprobó en “fast track” una reforma para impedir la posibilidad que el fiscal morelense fuera sustituido de manera permanente y resaltó que hasta cuatro diputados de Morena votaron a favor.

“Es vidente que el fiscal de Morelos cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y el Congreso del Estado de Morelos”, enfatizó la titular de la SEGOB, quien también recordó que la FGJ-CDMX solicitó tres órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero local, relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna “N”.

La funcionaria federal afirmó que la Fiscalía morelense intentó ocultar el citado feminicidio, señalando que la joven había muerto por una broncoaspiración y no así por traumatismo craneoencefálico, derivado de golpes.

Alcalde Luján dijo que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por mandato de la SCJN, debería determinar y votar si el fiscal morelense debía continuar o no con fuero, para que la FGR pudiera proceder por la posible comisión de delitos federales. Ante ello, advirtió que independientemente de lo anterior, la FGJ-CDMX continuaría con los procesos penales en contra de Carmona Gándara.