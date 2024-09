La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma judicial, en lo general y en lo particular, se espera que se haga en una sola sesión, por lo que el encuentro podría alargarse hasta la madrugada.

En las horas previas a la discusión de la reforma judicial se han registrado manifestaciones de estudiantes y de trabajadores de juzgados federales que no están de acuerdo con el dictamen.

Partidos de oposición participarán en sesión de la reforma judicial

Los partidos de oposición también participarán en el debate de esta tarde pese a sus críticas al cambio de sede y a la velocidad con la que se discutirá la reforma judicial, según dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena.

Los y las coordinadoras parlamentarias de todos los partidos participaron en una reunión de la Jucopo que se llevó a cabo antes de que inicie la discusión de la reforma.

“Vamos a respetar a todos los integrantes de grupos de oposición, no vamos a agredir, no vamos a insultar, no vamos a descalificar , vamos a escuchar los argumentos de la oposición con respeto”, señaló Ricardo Monreal.

Los diputados y las diputadas del PAN comenzaron a llegar a la Sala de Armas, una hora antes del comienzo de la sesión tras el cambio de sede pese a que en redes sociales adviertieron que no se presentarían.