Diputados plantean subir precio de la cerveza

La Diputada del Partido del Trabajo, Vanessa López Carrillo, planteó aumentar el impuesto aplicable a la cerveza, lo que podría representar un incremento de entre 60 centavos y un peso por unidad.

Durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la legisladora presentó a detalle las conclusiones del grupo de trabajo sobre el tratamiento fiscal a la producción de destilados y otras bebidas alcohólicas.

López Carrillo añadió que el ajuste permitiría obtener alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales de recaudación, sin que el incremento represente un impacto considerable para los consumidores.

“La cerveza representa el 93.1% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México; sin embargo, aportan solo el 63.3 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”, señaló la petista.

En ese contexto, explicó que los destilados representan 6.3 por ciento del volumen comercializado, pero contribuyen con 33.3 por ciento del IEPS, situación que, afirmó, refleja una ‘profunda asimetría’ que debe revertirse.

En tanto, justificó que el incremento a la cerveza se plantea debido a que esta bebida concentra más del 94 por ciento del mercado, además de mantener una trayectoria de crecimiento y contar con una escala y capacidad económica considerablemente mayores que otros segmentos de bebidas alcohólicas.

Señaló que las dos principales empresas cerveceras que operan en México forman parte de grandes corporaciones globales de capital extranjero.



Buscan apoyar a productores de agave

La legisladora del PT vinculó la propuesta fiscal con la situación que enfrentan productores de agave.

Advirtió que cuando aumentan los inventarios y disminuye la demanda, el precio del agave cae, lo que afecta el empleo rural y puede poner en riesgo la economía de comunidades enteras.

“Estamos por lo tanto ante una posible crisis social”, alertó.

López Carrillo comentó que la política fiscal debe contribuir a proteger el valor que México incorpora a sus productos y permitir que una mayor parte de ese valor permanezca en las comunidades productoras.

Aclaró que proteger las denominaciones de origen no significa renunciar a una mayor recaudación.

“Queremos ser claros, proteger a nuestras denominaciones de origen no significa renunciar a una mayor recaudación”, afirmó.

La propuesta, dijo, busca aprovechar el Paquete Económico 2027 para incrementar los ingresos públicos, pero también para apoyar a productores de agave, fruta y caña de azúcar, así como a productores de bebidas alcohólicas artesanales y artesanos.

La iniciativa fue planteada en el marco de los trabajos legislativos para definir el tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas rumbo a la discusión del Paquete Económico 2027.



Piden ajustes a cerveza

El Diputado morenista Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, señaló que durante la discusión del Paquete Económico 2027 se prevé analizar posibles ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos relacionados con el consumo de sodio y para las bebidas alcohólicas, bajo una lógica de salud similar a la utilizada para las bebidas azucaradas.

El legislador explicó que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni modificaciones a los gravámenes estructurales.

Sin embargo, indicó que esto no impide que durante el proceso legislativo se planteen ajustes específicos en materia de IEPS, particularmente a partir de consideraciones relacionadas con la salud.

Al ser cuestionado sobre las bebidas alcohólicas, Altamirano confirmó que este tipo de productos forma parte de los rubros que podrían ser analizados en la discusión. También mencionó el tema del sodio y planteó que ambos deberían revisarse bajo un criterio similar al utilizado para el IEPS de las bebidas azucaradas.

“Ahí tienes el tema del sodio, tiene el tema de las bebidas alcohólicas. Si somos congruentes en el sentido de cómo lo hicimos, cómo se anunció, cómo lo planteamos en el caso del IEPS de bebidas azucaradas, estos son los temas que quedarían pendientes y tenemos que discutir”, afirmó.