$!Diputados prevén ajustar impuestos para productos con sodio y bebidas alcohólicas en 2027

Sin embargo, indicó que esto no impide que durante el proceso legislativo se planteen ajustes específicos en materia de IEPS, particularmente a partir de consideraciones relacionadas con la salud.

En entrevista con medios en la sede de la Cámara de Diputados este martes 1 de septiembre, día en que a las 5:00 de la tarde se celebrará la Sesión de Congreso General y comenzará el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el legislador explicó que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni modificaciones a los gravámenes estructurales.

El Diputado morenista Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, señaló que durante la discusión del Paquete Económico 2027 se prevé analizar posibles ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos relacionados con el consumo de sodio y para las bebidas alcohólicas, bajo una lógica de salud similar a la utilizada para las bebidas azucaradas.

“Es un paquete responsable. Nosotros sentimos que el esfuerzo se tendría que hacer, sobre todo, como hicimos el año pasado con las bebidas azucaradas, es decir, hay un tema de salud. A partir de ese tema de salud tendremos que revisar dónde ajustamos”, señaló.



Sodio y alcohol en la mira

Al ser cuestionado sobre las bebidas alcohólicas, Altamirano confirmó que este tipo de productos forma parte de los rubros que podrían ser analizados en la discusión.

También mencionó el tema del sodio y planteó que ambos deberían revisarse bajo un criterio similar al utilizado para el IEPS de las bebidas azucaradas.

“Ahí tienes el tema del sodio, tiene el tema de las bebidas alcohólicas. Si somos congruentes en el sentido de cómo lo hicimos, cómo se anunció, cómo lo planteamos en el caso del IEPS de bebidas azucaradas, estos son los temas que quedarían pendientes y tenemos que discutir”, afirmó.

En este contexto, la discusión sobre el sodio se refiere a productos procesados con alto contenido de este elemento, entre ellos embutidos, sopas instantáneas y comida congelada.

La eventual aplicación o modificación del IEPS para estos productos tendría como referencia el enfoque de salud que los legisladores emplearon para el gravamen aplicado a las bebidas azucaradas.

Altamirano explicó que tanto el Ejecutivo federal como la Cámara de Diputados pueden realizar planteamientos en esta materia y señaló que ya existen propuestas de legisladores.



Sin nuevos impuestos estructurales

El Diputado también aclaró que la eventual revisión de estos productos no significa que el Paquete Económico 2027 contemple de inicio nuevos impuestos.

Por el contrario, sostuvo que el proyecto que presentará el Ejecutivo mantendrá sin cambios los principales gravámenes estructurales.

“De inicio, estamos hablando de un Paquete Económico que no va a mover los impuestos estructurales. Segundo, no hay nuevos impuestos”, dijo.

El presidente de la Comisión de Hacienda explicó que en ocasiones se confunde la actualización de un impuesto con la creación de un nuevo gravamen, aunque se trata de conceptos distintos. En ese sentido, sostuvo que el paquete no plantea nuevos impuestos ni modificaciones a los impuestos estructurales.

De acuerdo con el legislador, el Paquete Económico 2027 también deberá cumplir con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit.

Señaló que los principales indicadores ya fueron presentados en los Precriterios de Política Económica y consideró que algunos podrían actualizarse.

La discusión sobre posibles ajustes al IEPS se desarrollará, por tanto, dentro del análisis que realizará la Cámara de Diputados una vez que reciba el Paquete Económico.

En el caso de los productos con sodio y las bebidas alcohólicas, la posibilidad planteada por Altamirano parte de considerar la salud como uno de los criterios para determinar dónde podrían realizarse ajustes.



Altamirano también habló de inversión

Durante la entrevista, el presidente de la Comisión de Hacienda también fue cuestionado sobre el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto de la creación de una Oficina Presidencial para Promoción de Inversiones y una ventanilla única destinada a agilizar los procesos para quienes busquen invertir en México.

Altamirano consideró que estas medidas pueden contribuir a la legislación aprobada por el Congreso de la Unión en materia de infraestructura para el bienestar.

Recordó que la Cámara de Diputados discutió y aprobó una nueva ley en esta materia, con la que, señaló, se establecieron bases para incentivar la llegada de inversiones al país.

“La medida que ha tomado la presidenta Claudia sin duda alguna ayuda. De hecho, nosotros creemos que con la aprobación de la nueva ley y con estas medidas que está tomando la Presidenta, tendríamos que revisar todavía la ley que aprobamos, preguntarles a los diferentes sectores económicos cómo perfeccionarla, cómo mejorarla”, explicó.

El Diputado consideró que la nueva legislación podría ser revisada a partir de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y mediante consultas con los diferentes sectores económicos, con el objetivo de identificar posibles formas de perfeccionarla.

También vinculó estas acciones con la necesidad de impulsar el crecimiento económico mediante la inversión pública y privada.

“Me parece que el tema del País, y lo tiene claro el gobierno, es el crecimiento económico, y para que haya crecimiento necesitamos inversión”, sostuvo.

Añadió que desde la Cámara de Diputados acompañarán las acciones y medidas que contribuyan a ese objetivo, al considerar que el crecimiento económico requiere tanto inversión pública como privada.