El proyecto contempla modificar 30 artículos de 5 leyes: la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley General de Salud. Además, plantea cambios al Código Penal Federal.

La iniciativa fue presentada este jueves por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila , a nombre de los coordinadores de los seis grupos parlamentarios: Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, quienes respaldaron la propuesta para modificar el marco legal que regula los servicios de seguros médicos y la atención hospitalaria privada.

La Cámara de Diputados busca poner límites a las aseguradoras y hospitales privados mediante una reforma que pretende frenar los incrementos excesivos en los seguros de gastos médicos mayores, garantizar la continuidad de las coberturas y fortalecer los mecanismos de defensa de los usuarios.

De acuerdo con el legislador, alrededor de 1.2 millones de personas dejaron de pagar sus seguros en el último año por el encarecimiento de estos productos.

De acuerdo con el legislador, alrededor de 1.2 millones de personas dejaron de pagar sus seguros en el último año por el encarecimiento de estos productos.

Uno de los principales objetivos es evitar que las personas que por décadas han pagado un seguro de gastos médicos mayores pierdan su protección al llegar a la tercera edad, debido a los incrementos en el costo de las primas.

Monreal señaló que existen casos en los que las aseguradoras han aumentado las tarifas más de 100 por ciento, situación que ha obligado a usuarios a cancelar sus pólizas ante la imposibilidad de continuar pagando.

De acuerdo con el legislador, alrededor de 1.2 millones de personas dejaron de pagar sus seguros en el último año por el encarecimiento de estos productos.



Cambio de aseguradora sin perder antigüedad

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un esquema de portabilidad de los seguros de gastos médicos mayores, que permitirá a los usuarios cambiar de compañía sin perder los derechos adquiridos durante los años que mantuvieron vigente su póliza.

Las aseguradoras deberán entregar una constancia con información sobre la antigüedad del asegurado, los periodos de espera que ya cumplió, las enfermedades y tratamientos cubiertos, las exclusiones, la suma asegurada, el deducible y el coaseguro.

La propuesta también busca impedir que las empresas modifiquen unilateralmente las condiciones de cobertura, incrementen las primas sin justificación técnica o cancelen contratos fuera de las condiciones pactadas.

Por estas conductas se contemplan multas de entre 500 y 2 mil días de salario, además de otras sanciones previstas en la legislación.



Topes a los incrementos para adultos mayores

La iniciativa plantea un esquema opcional de prima acotada para personas de 60 años y más, con el propósito de evitar que los incrementos anuales hagan impagables sus seguros.

Bajo este mecanismo, el aumento neto de la prima no podría superar la inflación general del año anterior más 5 puntos porcentuales. Por ejemplo, si la inflación fuera de 4 por ciento, el incremento de la prima no podría rebasar el 9 por ciento.

También se pretende limitar los gastos de adquisición de las pólizas, que incluyen las comisiones por su comercialización. Para los asegurados de entre 60 y menos de 70 años, estos gastos no podrían superar 15 por ciento de la prima; para quienes tengan entre 70 y menos de 80 años, el límite sería de 10 por ciento, y para las personas de 80 años o más, de 5 por ciento.



Transparencia en comisiones y servicios médicos

Otro de los ejes de la iniciativa busca transparentar la relación comercial entre aseguradoras y agentes de seguros. Las compañías deberán informar cuánto pagan de comisiones y qué porcentaje representan estos incentivos por la emisión y renovación de las pólizas.

También tendrán que explicar cómo se determina el precio de los seguros, cuáles son los criterios para incrementar las primas y bajo qué condiciones pueden renovarse o cancelarse los contratos.

En materia hospitalaria, la reforma pretende obligar a los establecimientos privados a publicar sus catálogos de servicios, medicamentos, insumos, paquetes hospitalarios y cargos adicionales.

Los pacientes deberán recibir información diaria sobre los gastos de su hospitalización, para evitar que conozcan el monto total de la cuenta hasta el momento de recibir el alta médica.

Asimismo, se propone que los incrementos en las tarifas de los servicios hospitalarios no superen la inflación del año anterior y que los establecimientos transparenten el origen de los medicamentos e insumos médicos que utilizan.

La iniciativa también busca garantizar la libre elección de médicos y hospitales. En caso de urgencia médica o cuando esté en riesgo la vida del paciente, las aseguradoras deberán cubrir la atención conforme a la cobertura contratada, sin imponer restricciones derivadas de sus convenios con determinadas redes hospitalarias.



Condusef podría intervenir

Uno de los cambios más relevantes es el fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La propuesta establece un procedimiento sumario para atender controversias entre asegurados y compañías cuando esté en riesgo la vida de una persona por la negativa de cobertura.

La Condusef tendría 4 horas para notificar a la aseguradora sobre la reclamación y, dentro de las siguientes 16 horas, se realizaría una audiencia de conciliación con la participación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

Si no existe un acuerdo, la Condusef, con la opinión técnica de la Conamed, podría autorizar provisionalmente la atención médica de urgencia mientras se determina quién debe cubrir los gastos.

El procedimiento tendría que resolverse en un plazo de 48 horas, con posibilidad de ampliarse otras 24 horas cuando el caso lo amerite.

También se contemplan multas de entre 5 mil y 20 mil días de salario para determinadas infracciones a la legislación de seguros, así como mayores herramientas para que los usuarios reclamen daños ocasionados por retrasos de las compañías.



¿Qué sigue para la reforma?

Aunque la propuesta cuenta con el respaldo de los coordinadores parlamentarios, no fue aprobada de manera inmediata en el pleno. El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, solicitó que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.

La previsión es que sea discutida el próximo martes 1 de diciembre y, de obtener el aval de los diputados, pueda ser enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.