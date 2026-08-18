Director de la DEA llama a García Harfuch ‘socio de confianza’

El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, calificó el 18 de agosto de 2026 a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, como un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos, durante la presentación del funcionario mexicano en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina.

Al introducirlo ante los asistentes al foro, el titular de la DEA destacó la trayectoria del secretario federal en el servicio público. “(Es) un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos, el Secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El Secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México”, indicó.

Cole sostuvo que García Harfuch comprende las amenazas que enfrentan México, Estados Unidos y otros países ante organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas letales, propagan violencia, corrompen instituciones y afectan a las familias.

“(Las organizaciones) operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad. Enfrentarlas requiere inteligencia sólida, investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final. Él conoce la importancia de compartir inteligencia, perseguir a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes desde la cúpula hasta la base”, afirmó el funcionario estadounidense.

El director de la DEA también se refirió al atentado que el titular de la SSPC Federal sufrió en 2020, cuando encabezaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y señaló que, pese a resultar herido, el funcionario mexicano no abandonó su labor policial. “Regresó al servicio y enfrenta estas amenazas de frente. Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por su liderazgo, su amistad y su colaboración. Agradezco que esté aquí. Esta delegación agradece que esté aquí”, enfatizó.

La 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) se celebra del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires, organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, con la participación de entre 400 y 600 altos mandos de corporaciones antidrogas y de seguridad de distintos países. El encuentro, creado en 1983, tiene como lema “Justicia a través de la fuerza y la unidad”.

En su intervención ante ese foro, García Harfuch planteó que México mantendrá la cooperación con sus socios internacionales bajo principios de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía nacional. El secretario federal expuso los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos el traslado a Estados Unidos de 92 objetivos de alto impacto y el desmantelamiento de infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas.

El intercambio de reconocimientos ocurrió cuatro días después de que la mandataria nacional informara, el 14 de agosto de 2026, que autorizó la asistencia del funcionario federal al encuentro pese a que el Gobierno de México se había opuesto inicialmente. “De principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, expuso entonces la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien detalló que el Gabinete de Seguridad avaló por unanimidad el viaje.

Los términos empleados por Cole contrastan con el episodio del 15 de julio de 2026, cuando la presidenta de la República rechazó las afirmaciones del director de la DEA respecto a una supuesta conexión entre redes de los cárteles y el Gobierno mexicano, formuladas en una cumbre contra las adicciones celebrada en Orlando, Florida. “Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización”, declaró Sheinbaum Pardo en aquella ocasión.

La relación bilateral en materia de seguridad también se tensó por la participación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra un narcolaboratorio realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en el que murieron dos agentes estadounidenses. El Gobierno Federal envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos y solicitó la salida del país de otros dos agentes que carecían de acreditación para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

La participación del titular de la SSPC Federal en Buenos Aires constituye la primera intervención de alto nivel del Gobierno de México en un encuentro convocado por la agencia estadounidense desde el inicio de esa disputa pública, en un contexto en que la administración federal ha sostenido el principio de coordinación sin subordinación como eje de la cooperación con Estados Unidos.