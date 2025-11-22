Director de Policía de Uruapan mató a sicario de Manzo con el arma del asesino adolescente, revelan

La Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, expuso este sábado en audiencia que Víctor Manuel “N”, joven de 17 años reclutado como sicario, fue abatido por Demetrio “N”, entonces director de la Policía Municipal, al término del atentado contra Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán.

Peritos indicaron que Víctor Manuel atacó primero a Félix, civil que se encontraba con Manzo Rodríguez, y posteriormente disparó seis veces contra el Presidente Municipal el pasado 1 de noviembre. Tras los disparos, el sicario soltó el arma y fue sometido.

De acuerdo con la reconstrucción forense y videos revisados en audiencia, Demetrio recogió la pistola del suelo y disparó directamente contra Víctor Manuel, quien ya había sido sometido y desarmado, sin representar amenaza. Los estudios balísticos refutaron la declaración del director, quien alegó que el disparo ocurrió a metro y medio de distancia.

En la misma audiencia, un paramédico declaró que los escoltas de Manzo Rodríguez le impidieron atender al menor, únicamente permitiendo la intervención tras la llegada de elementos de la Guardia Nacional, momento en que Víctor Manuel ya había fallecido.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo, mientras paramédicos reanimaban a Manzo Rodríguez, el ejecutor estaba tirado en el piso, rodeado de asistentes que lo insultaban.

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, declaró en conferencia de prensa este 22 de noviembre que “se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida; porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo, y hay un solo disparo que abate al homicida”.

El atentado, ocurrido durante el Festival de las Velas en la plaza pública por el Día de Muertos, vulneró la seguridad de 14 elementos de la Guardia Nacional y 8 escoltas de Manzo Rodríguez.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reveló ese mismo día la existencia de un infiltrado en el círculo cercano de Manzo Rodríguez, quien, mediante mensajes cifrados en la aplicación Threema, filtró la ubicación del Alcalde a un grupo criminal.

El presunto autor intelectual, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, permanece recluido en el penal federal del Altiplano, mientras la Fiscalía estatal prepara más imputaciones para la próxima audiencia federal. Siete guardias de Manzo Rodríguez fueron detenidos por omisión deliberada y ejecución extrajudicial.