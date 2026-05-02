Dirigente de Morena en Macuspana presume consumo de tortuga protegida

Antonio Silvan, dirigente de Morena en Macuspana, Tabasco, publicó imágenes en sus redes sociales donde aparece consumiendo una tortuga conocida como “guao”, especie catalogada como fauna protegida en México, sin que hasta el momento las autoridades ambientales estatales o federales hayan reportado la apertura de una indagatoria oficial al respecto.

Las imágenes fueron difundidas por Silvan tras realizar una gira de trabajo en comunidades de la zona de los Ríos, entre ellas El Pichalito y Los Bitzales, con el propósito de formalizar comités partidistas. “El gobierno, se sostiene desde la organización del pueblo”, publicó el dirigente morenista en sus redes sociales junto con el registro del banquete.

La tortuga guao tres lomos (Staurotypus triporcatus) se encuentra bajo el estatus de Amenazada en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La especie enfrenta riesgos severos derivados de la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y una baja tasa de reproducción que compromete su viabilidad.

Las imágenes desataron críticas en redes sociales y motivaron señalamientos de activistas que exigen limitar el consumo de esta especie. Especialistas en materia ambiental advirtieron que el aprovechamiento de fauna protegida está regulado por la ley y no puede justificarse bajo argumentos culturales sin contar con los permisos correspondientes.

En Tabasco existen antecedentes de maltrato animal en los que quelonios de esta especie son cocinados vivos, práctica que usuarios de redes sociales han denunciado en reiteradas ocasiones. El incidente generó señalamientos adicionales por la contradicción entre el discurso público de protección ambiental y la conducta exhibida por el dirigente macuspano.

El caso cobró mayor relevancia por ocurrir en Macuspana, municipio natal del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Silvan no rindió cuentas públicas respecto al acto, y ni la Semarnat ni las autoridades ambientales de Tabasco informaron sobre alguna investigación formal en curso.