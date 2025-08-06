Dirigentes de partidos también deben rendir cuentas, señala Sheinbaum ante carta de López Beltrán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció respecto a la carta en la que, un día antes, Andrés Manuel López Beltrán, de 38 años, uno de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, acusó que sus “adversarios y los hipócritas conservadores” lo espiaron mientras se encontraba vacacionando en Tokio, Japón.

”No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder cualquiera que se tenga se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”, comentó Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, consideró que quienes eran dirigentes en los partidos también estaban obligados a rendir cuentas de sus actos, ya que eran financiados con recursos públicos.

”Cualquiera que tenga, sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, que los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos de dar cuentas”, subrayó Sheinbaum Pardo.

”El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, no sólo a los de Morena o partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México”, manifestó, quien también dijo que era importante que los servidores públicos se asumieran como ciudadanos, porque el pueblo sería quien los juzgaría.

”No voy a hablar en el debate de la carta, digo mi posición y la voy a mantener siempre, y esa ha sido siempre mi actuación, siempre. Aquí lo más importante es: yo les digo a mi equipo que nosotros somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo”, enfatizó.

”Somos ciudadanos y debemos de actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Y nosotros tenemos una responsabilidad política, el poder se ejerce con humildad, siempre va a ser mi posición y a nosotros, ¿quién nos juzga?, el pueblo nadie más, el pueblo y nosotros mismos”, agregó Sheinbaum Pardo.