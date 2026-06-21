Discusión en bar de CDMX culmina en balacera; hay 4 muertos y un herido

En un bar de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, una discusión entre jóvenes derivó en una balacera que dejó cuatro hombres muertos y uno herido, tras lo cual policías capitalinos detuvieron a dos personas presuntamente implicadas y aseguraron un arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó mediante un comunicado difundido el sábado que elementos de la corporación acudieron al bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo tras un reporte de disparos al interior del establecimiento.

Al arribar al sitio los elementos de seguridad tomaron conocimiento de una agresión con arma de fuego dentro del inmueble.



Hechos en el bar

La SSC CDMX detalló que, mientras las personas convivían en el establecimiento, “varios jóvenes comenzaron a discutir cuando de pronto uno de ellos sacó de entre sus ropas una pistola y comenzó a disparar en contra de otros sujetos”.

En el lugar, los policías informaron el fallecimiento de cuatro hombres por heridas de arma de fuego.

Además, una persona resultó lesionada en el muslo derecho y fue trasladada a un hospital para su atención médica, bajo custodia policial, al haber sido señalada como probable responsable de efectuar detonaciones.



Detenciones y aseguramiento

La dependencia capitalina indicó que, tras el análisis de videograbaciones del circuito cerrado del establecimiento, se realizó la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión.

Asimismo, se informó que al exterior del bar fue detenida una mujer de 22 años, señalada como posiblemente implicada en el ocultamiento del arma utilizada durante los hechos.

En el operativo fue asegurada un arma corta abastecida con cinco cartuchos útiles, así como un teléfono celular. Tanto los detenidos como los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.



Homicidios dolosos en el país registran disminución del 46%

Este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una disminución del 46 por ciento.

La funcionaria precisó que el mes de mayo de 2026 “es el mayo más bajo de toda esta serie histórica”, y añadió que se trata del nivel más bajo en los últimos 12 años. También señaló que el periodo de enero a mayo de 2026 registró un promedio de 50.4 homicidios diarios, el más bajo desde 2016.

De acuerdo con la información presentada, el 54 por ciento de los homicidios dolosos se concentra en ocho entidades: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

Figueroa agregó que 28 entidades federativas registraron reducciones en el promedio diario de homicidios al comparar los primeros cinco meses de 2025 con los de 2026, con disminuciones más marcadas en San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.