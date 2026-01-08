Disminuyen 57% los casos activos de gusano barrenador del ganado en México

Los casos activos de gusano barrenador del ganado en México se redujeron 57 por ciento entre el 10 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, al pasar de mil 145 a 492, según informó este jueves la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria destacó que el operativo implementado para el control del gusano barrenador del ganado logró reducir significativamente los casos activos gracias al trabajo coordinado con productoras, productores y gobiernos de los estados.

La plaga se presentó en 17 entidades federativas, sin embargo, la atención oportuna y los protocolos estrictos lograron que el 95.7 por ciento del total de 492 casos activos al 7 de enero se localizaran en nueve estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla.

Cuatro estados (Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro) que tuvieron casos del gusano barrenador, a la fecha se encontraban libres de la plaga por la atención oportuna de la emergencia. Otros cuatro estados (Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México) tenían menos de 10 casos, los cuales se estaban atendiendo con la finalidad de inactivarlos.

Para evitar la dispersión de la plaga, el Senasica inició un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz, el cual incluyó vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión.

Entre las medidas complementarias, destacó la implementación del Protocolo de Movilizador Confiable que formalizó y mejoró el control de la cadena de abasto de ganado. También se estableció la suspensión precautoria de la movilización de ganado de las zonas afectadas a engordas de Nuevo León, acompañada de un esfuerzo para fortalecer sus medidas de inspección y vigilancia.

La nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, registró un avance del 48 por ciento en su construcción y entraría en operación en el primer semestre de 2026, según lo programado. El complejo permitiría duplicar la cantidad de moscas estériles con que se contaba en la actualidad y, de esta manera, llegar a un total de 200 millones semanales.

El Senasica reiteró que la notificación oportuna de casos sospechosos era fundamental y que no se aplicaba cuarentena ni ninguna otra sanción a unidades de producción afectadas, sino medidas técnicas sanitarias preventivas y tratamiento veterinario a los animales.

Estas acciones formaron parte del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos, firmado en agosto de 2025 entre el Senasica y el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés), que reforzó la cooperación bilateral frente a esta amenaza zoosanitaria.

La coordinación entre autoridades federales, estatales y el sector productivo resultó clave para avanzar en la erradicación del gusano barrenador y proteger la sanidad del hato ganadero nacional.