$!Disparan contra domicilio de la periodista Estefanía Galicia en Xochimilco

Article 19 México y Centroamérica denunció que el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Estefanía Galicia Argumedo, colaboradora de Radio Zapote, fue atacado con arma de fuego el pasado 2 de agosto en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, cuando una bala rompió una ventana de una habitación donde se encontraba la recámara de un menor de edad.

La organización exigió investigar si la agresión está relacionada con su labor periodística y pidió incorporar a Galicia al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Impacto de bala en la vivienda de la comunicadora

De acuerdo con el testimonio de Galicia recabado por Article 19, la noche del 2 de agosto la periodista llegó a su domicilio junto con dos familiares, uno de ellos menor de edad. Al ingresar, identificaron que una de las ventanas de la habitación del menor estaba abierta y rota como consecuencia del impacto de una bala. Uno de los familiares encontró en el exterior del domicilio el casquillo del proyectil.

Article 19 señaló que Galicia realiza coberturas sobre temas medioambientales y delitos como la extorsión en Xochimilco, además de participar en labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos.

Como antecedente, la organización recordó que el 5 de septiembre de 2024 la periodista fue privada ilegalmente de su libertad durante una protesta en defensa de la tierra y el territorio en esa alcaldía.

La organización sostuvo que el ataque ocurrió en un contexto de hostilidad contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos vinculadas con poblaciones indígenas y con la defensa de la tierra y el territorio en Xochimilco.

Exigen a Feadle y al Mecanismo de Protección medidas urgentes de seguridad

Ante estos hechos, Article 19 pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con enfoque de género e interseccional, y establecer como una de las principales líneas de investigación el ejercicio periodístico de Galicia.

También solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporar a Galicia como beneficiaria para que reciba medidas de protección destinadas a salvaguardar su integridad y la de su familia.