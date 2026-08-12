$!Disparan contra domicilio de la periodista Estefanía Galicia en Xochimilco

Article 19 México y Centroamérica denunció que el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Estefanía Galicia Argumedo, colaboradora de Radio Zapote, fue atacado con arma de fuego el pasado 2 de agosto en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, cuando una bala rompió una ventana de una habitación donde se encontraba la recámara de un menor de edad.
La organización exigió investigar si la agresión está relacionada con su labor periodística y pidió incorporar a Galicia al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Impacto de bala en la vivienda de la comunicadora
De acuerdo con el testimonio de Galicia recabado por Article 19, la noche del 2 de agosto la periodista llegó a su domicilio junto con dos familiares, uno de ellos menor de edad. Al ingresar, identificaron que una de las ventanas de la habitación del menor estaba abierta y rota como consecuencia del impacto de una bala. Uno de los familiares encontró en el exterior del domicilio el casquillo del proyectil.
Article 19 señaló que Galicia realiza coberturas sobre temas medioambientales y delitos como la extorsión en Xochimilco, además de participar en labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
Como antecedente, la organización recordó que el 5 de septiembre de 2024 la periodista fue privada ilegalmente de su libertad durante una protesta en defensa de la tierra y el territorio en esa alcaldía.
La organización sostuvo que el ataque ocurrió en un contexto de hostilidad contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos vinculadas con poblaciones indígenas y con la defensa de la tierra y el territorio en Xochimilco.
Exigen a Feadle y al Mecanismo de Protección medidas urgentes de seguridad
Ante estos hechos, Article 19 pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con enfoque de género e interseccional, y establecer como una de las principales líneas de investigación el ejercicio periodístico de Galicia.
También solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporar a Galicia como beneficiaria para que reciba medidas de protección destinadas a salvaguardar su integridad y la de su familia.
Acoso sistemático y antecedentes de violencia en Santa Cruz Acalpixca
Por separado, la colectiva de comunicadores y artistas Sueña Dignidad denunció el 5 de agosto el ataque contra Galicia, a quien identificó también como colaboradora y defensora del territorio en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco.
Sueña Dignidad sostuvo que la agresión se suma a otros actos de hostigamiento contra Galicia por su trabajo de comunicación comunitaria y defensa del territorio. La colectiva señaló que el ataque forma parte de un patrón de violencia y recordó antecedentes ocurridos desde 2024.
Entre ellos, mencionó que el 7 de enero de 2024 el domicilio de Galicia fue rociado con sangre, hecho que calificó como un acto de amedrentamiento. Posteriormente, el 5 de septiembre de ese año, señaló, Galicia fue privada de su libertad durante varias horas y después detenida.
Según la colectiva, después de esa detención agentes de policía manifestaron que “su cabeza tenía precio” y se difundió el rumor de que esperarían “cuando se enfriaran las cosas” para actuar. Sueña Dignidad relacionó esas expresiones con el ataque reciente, al señalar que el disparo atravesó una habitación donde habita una persona menor de edad.
Denuncian criminalización y persecución judicial contra la defensora
La colectiva también afirmó que actualmente existe una carpeta de investigación abierta contra Galicia, situación que, según su posicionamiento, incrementa su vulnerabilidad y representa una forma de hostigamiento judicial que afecta su vida cotidiana y busca desacreditar su trabajo de comunicación y defensa del territorio.
Sueña Dignidad exigió el esclarecimiento del ataque, la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales y la implementación de medidas cautelares y de protección para Galicia y su familia.
Además, responsabilizó a la alcaldía Xochimilco, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal de lo que calificó como un clima de hostigamiento, al considerar que existen políticas de explotación territorial que criminalizan a quienes defienden a los pueblos originarios y sus derechos colectivos.
La colectiva también cuestionó el uso del sistema de justicia en contra de Galicia y demandó la revisión y archivo de la carpeta de investigación abierta en su contra por considerar que constituye una forma de coartar su libertad de expresión y su derecho a la defensa del territorio.