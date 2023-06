El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el grupo de hombres armados que asesinó el jueves a Hipólito Mora Chávez, empresario limonero y uno de los fundadores de los grupos de autodefensas en Michoacán, así como a tres de sus escoltas -durante un atentado ocurrido en la localidad de La Ruana, en la región de la Tierra Caliente-, le dispararon casi mil veces.

Durante su conferencia de prensa matutina aseguró que no se dejó solo Mora Chávez, como acusaron sus familiares.

“Es mentira, es mentira eso, traía su escolta y hay una base ahí”, declaró, además de que deslindó a elementos de las Fuerzas Armadas del crimen, al aseverar que el calibre no coincide.

“Había el antecedente que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar a Hipólito Mora, ya habían ocurrido atentados, había pedido la protección del Gobierno, tengo la información que el Gobierno del Estado le daba protección, sin embargo, no fue posible evitar que lo asesinaran”, aseguró.

“El Gobernador [Alfredo Ramírez Bedolla] había declarado que habló con él para que saliera de La Ruana, que se fuera de Morelia. Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección”, reconoció.

“Llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del Ejército y es completamente falso, fueron muchos tiros, casi mil, y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el Ejército. Pero yo pues comprendo el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir”, insistió.

“Qué propósito tendría que se dejará sin protección a alguien que puede perder la vida si estos casos, además de lamentables, los usan nuestros adversarios para atacarnos, como es público y notorio”, señaló.

Sin embargo, López Obrador echó la culpa la violencia que se vivía en el País a la “herencia” de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, además de que defendió su estrategia de seguridad que, según dijo, era la adecuada.

Dijo que el ex presidente Calderón Hinojosa le dio un “garrotazo a lo tonto al avispero”, mientras que el entonces Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, estaba coludido con los criminales.

Asimismo, que en el Gobierno del ex presidente Peña Nieto, se organizó a grupos que tenían vínculos con el crimen y así pusieron a pelear al pueblo con el pueblo.

“Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspicio y permitió desde el Gobierno”, acusó.

“Acuérdense de que hubo un narco Estado en México, durante el Gobierno de Felipe Calderón, el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación, de unos delincuentes y de protección a otros”, acusó.

“No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apatzingán, fue de sus primeros actos de Gobierno, mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad, porque se habían robado la Presidencia de la República”, recordó.

“Entonces le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Todavía creo que tenemos ahí la imagen en donde llega allá a donde ayer asesinaron a Hipólito Mora, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán, ahí llega vestido de militar y declara la guerra, al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado”, enfatizó.

“Eso era lo que sucedía, y termina ese sexenio de horror, con asesinatos, masacres, desaparecidos, y el nuevo Gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales. Ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros”, insistió.

“Lo heredamos y ahí vamos avanzando, y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar, vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de estos es lamentable y al mismo tiempo pues muy mediático”, finalizó.

El jueves, Guadalupe Mora Chávez, hermano del ex líder de las autodefensas michoacanas, acusó al Gobernador de Michoacán de proteger la operación del Cártel de Los Viagras.

El mismo día, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, reconoció que Mora Chávez había recibido amenazas y le habían pedido permanecer en Morelia.

“Bueno, nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él, desafortunadamente, no aceptó, quiso ir precisamente a su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema. Pero vamos a investigar, yo estoy en contacto con el Fiscal [Adrian López Solis], para que no quede impune”, dijo.

“Por lo mismo, que había recibido amenazas, por eso tenía escoltas, por eso tenía seguridad del estado y también por parte de la Federación”, respondió, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, afuera del Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Ramírez Bedolla confirmó que Mora Chávez contaba con una escolta de seguridad, a la que recientemente se le había renovado el armamento. También informó que, junto con el ex líder de las autodefensas, murieron tres elementos de la Guardia Civil estatales, que eran los responsables de brindarle protección.

“Lamentablemente fallecieron también tres escoltas de la Guardia Civil, que es la Policía del Estado, nuestra Policía, que lo custodiaba. Fallecieron cuatro personas, repito, entre ellos, tres guardias civiles de la Policía Estatal que fungían y que estaban asignados como escoltas, que habían recibido armamento nuevo hace muy poco, armamento para poder realizar bien su función”, agregó.

“Hay que recordar la historia de esta persona, que encabezó hace una década el movimiento armado ilegal de autodefensas, que no trajo nada positivo al estado, al contrario, pero lamentamos sinceramente esta situación”, expresó Ramírez Bedolla.

Asimismo, indicó que elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribaron al lugar del atentado, para realizar el levantamiento de los cuerpos y realizar los peritajes correspondientes.

Sin embargo, el Gobernador se negó a responder respecto a qué grupo armado pudo estar detrás del homicidio de Mora Chávez y sobre cuáles serían las líneas de investigación.

“La Fiscalía está confirmando en estos momentos que ya levantaron los cuerpos, La Ruana está tranquilo, también Buenavista, que es el municipio. Llegó de inmediato el secretario de Seguridad Pública [José Alfredo Ortega Reyes], fue el que me dio los reportes. Hay vigilancia y bases de operaciones interinstitucionales en la zona, en estos lugares, y va a seguir”, insistió Ramírez Bedolla.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado señaló que Mora Chávez fue atacado en la calle Hiquíngare, esquina con Fray Diego de Basalenque, mientras regresaba a su domicilio ubicado en la comunidad conocida como La Ruana.

Según la FGE, Mora Chávez viajaba en una camioneta blindada y era seguido por otro vehículo con tres escoltas de la Guardia Civil estatal. Un grupo de personas cerró su paso con dos camionetas, abriendo fuego contra ellos y prendiendo fuego a uno de los vehículos. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

La Fiscalía estatal recibió el reporte de la agresión y envió personal a la escena del crimen. En el lugar, se encontraron dos camionetas dañadas, una de ellas la modelo Tahoe, en la que se encontraba una persona sin vida, con quemaduras graves.

En la segunda camioneta tipo pick up, los elementos de la FGE estatal encontraron los cuerpos sin vida de dos personas vestidas con uniformes de la Guardia Civil del Estado. Las tres víctimas presentaban heridas de bala.

Tras realizar las diligencias correspondientes con la ayuda de especialistas periciales, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, para continuar con los protocolos de identificación. Además, se desplegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, en La Ruana, para brindar apoyo al personal ministerial en la investigación.