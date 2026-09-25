‘Don Flaco’ es de Sinaloa y no tiene nexos políticos, afirma Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, detenido días antes en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, es originario de Sinaloa y está identificado con otras redes criminales y con objetivos que cuentan con órdenes de aprehensión y de extradición. El funcionario federal descartó que el detenido mantuviera vínculos con autoridades o políticos mexicanos.

Durante la conferencia de prensa matutina realizada en Tabasco, el titular de la SSPC Federal precisó que la captura se concretó por medio de Interpol México, oficina que depende de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). Respecto a los señalamientos de presuntos vínculos con la mafia italiana, García Harfuch señaló que la investigación continúa y que se trata de un solo detenido dentro de la carpeta de investigación que ya integra la FGR, además de que existía contacto previo con las autoridades italianas desde antes de la detención.

La aprehensión se realizó el 22 de septiembre de 2026 en la colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc, tras un intercambio de información con el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), con participación de elementos de la FGR e Interpol México. El detenido fue ubicado cuando asistía a un evento privado.

García Harfuch expuso que el detenido es requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas y que está señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China hacia México y Estados Unidos. La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, y el operativo contó con cooperación internacional bajo el principio de respeto a la soberanía de México.

“Él está buscado por precursores químicos, principalmente, y tiene orden de extradición”, indicó el titular de la SSPC Federal. “Él es originario de Sinaloa, identificado con otras redes criminales y con otros objetivos que también cuentan con órdenes de aprehensión y extradición”, añadió el funcionario federal.

El Gobierno de Estados Unidos informó el 30 de enero de 2023 que el detenido, nacido el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, encabezaba una red con sede en México dedicada a la compra de precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo y otras drogas ilegales hacia territorio estadounidense. Rivera Zazueta también fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La DEA destacó públicamente el intercambio de inteligencia con las autoridades mexicanas que permitió localizar y detener a quien identificó como uno de los presuntos operadores de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ex líder del Cártel de Sinaloa. El detenido permanece a disposición del Ministerio Público mientras se define su situación jurídica derivada de la orden de detención provisional con fines de extradición.