$!Don Goyo respinga; caerá ceniza en todas las Alcaldías de la Cdmx, alerta autoridad

MÉXICO._ El volcán Popocatépetl lanzó esta tarde una exhalación con contenido de ceniza que se ha dispersado al noroeste, por lo que existe la posibilidad de caída de ceniza volcánica en todas las demarcaciones de la capital del país, advirtió Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Ante tal pronósticos, la propia dependencia capitalina dio a los ciudadanos varias recomendaciones debido a la actividad del famoso “Don Goyo”.

Cerrar puertas y ventanas; no realizar actividades físicas al aire libre; cubrir las coladeras; tapar bien los depósitos de agua; no dejar alimentos a la intemperie; proteger nariz y boca, y usar gafas y ropa de manga larga, además de mantenerse informado y no propagar rumores.